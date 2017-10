Fuziunea dintre PMP şi UNPR a făcut prima "victimă" la Constanţa. PMP pierde un senator

Fuziunea dintre PMP și UNPR a făcut prima "victimă" la Constanța. PMP pierde un senator

Decizia liderilor UNPRca formațiunea politică să fuzioneze cu PMP nu a fost pe placul tuturor membrilor partidului, cu atât mai mult în momentul în care au fost împărțite funcțiile la nivel județean.Situația a ajuns și la urechile președintelui PMP, Traian Băsescu, acesta avertizându-i pe cei din teritoriu că, dacă nu sunt de acord cu noile conduceri la nivel de organizații județene decise în urma fuziunii cu UNPR, au varianta de a se „despărți”.Așa cum era de așteptat, și la Constanța a apărut prima „victimă” a fuziunii, în persoana senatorului Marian Vasiliev, de la UNPR, care se aștepta să preia conducerea organizației de la Constanța. În schimb, conducerea centrală a decis ca lider la Constanța să rămână Claudiu Palaz, de la PMP.Cum Vasiliev a primit doar funcția de vicepreședinte, ruperea de PMP nu a întârziat să apară, cu toate că, inițial, Marian Vasiliev declarase că poate renunța la orgolii numai ca echipa PMP de la malul mării să funcționeze corect.„Și la alegerile de acum patru ani, și la alegerile recente, Claudiu Palaz a obținut un procent de 7 maxim 8 la sută. Se dovedește astfel că acesta este bazinul său electoral în județul Constanța. Conducerea organizației județene este o miză mare, deoarece, peste câteva luni, avem alegeri parlamentare. Nu cred că o să pot candida cum îmi cântă altcineva. Eu consider că, la acest moment, trebuie fructificată experiența parlamentarilor. Eu am fost și primar, sunt senator, am candidat uninominal, unde am avut un procent de 21%, cunosc situația județului. Eu pot să dublez bazinul electoral pe care îl are Claudiu Palaz și ținta este să scoatem 15% la alegerile parlamentare. Eu cred că, dacă nu schimbăm ceva la Constanța, o să luăm tot 8%. Pe de altă parte, dacă lucrurile nu se vor clarifica, eu nu am orgolii, pot renunța la ele numai și numai ca echipa să funcționeze. Totodată, am curajul de a prelua de la zero o organizație în alt județ. Va fi greu de luptat cu partidele mari, dar nu imposibil. Îmi asum aceste lucruri și știu la ce mă înham”, declara, luna trecută, pentru „Cuget Liber”, senatorul Marian Vasiliev.Ulterior, la scurt timp după ce conducerea centrală a decis ca Palaz să rămână la conducerea PMP Constanța, singurul parlamentar PMP pe care Constanța îl avea în persoana senatorului Marian Vasiliev a anunțat că rămâne „singur pe drum”. De altfel, și din fișa înregistrată la Senat reiese că senatorul Marian Vasiliev este parlamentar independent.„Aud de câteva săptămâni, obsesiv, faptul că în politică trebuie să dai dovadă de pragmatism. Și că politica este aritmetică și se face pe procente. Acum, pentru a treia oară în viață, mi se spune să fiu pragmatic. Și să calculez procente pentru un nou mandat. Și voi spune ce am spus întotdeauna: Nu! Oamenii au suflet, nu sunt obiecte de inventar! Oamenii plâng, râd, suferă, se bucură. Nu poți să-i aduni și să-i scazi ca pe niște colete pe un raft. De 26 de ani, vedem politicieni pragmatici, care au transformat oamenii în procente, dar au uitat de sufletul și durerea lor! Și, indiferent de riscuri, voi face politică punându-mi sufletul în joc. Nu calculând procente. Iar dacă în politică a avea suflet este o greșeală, atunci voi greși în continuare. Și îmi asum riscul. De azi, nu mai fac parte dintr-o echipă politică de pragmatici. De azi, refuz oficial să calculez procente. De azi, sunt singur pe un drum”, a transmis senatorul Marian Vasiliev.