Fundaţia Mişcarea Populară va veghea ca PMP să nu devieze de la program

misteriosul FMP

Nu doar din curiozitate, am incercat sa gasesc sediul FMP sau PMP si nr. de telefon dar n-am reusit.Nici interventiile pe internet n-au dat rezultat.Sediul de pe bd Mamaia este permanent inchis.Cine poate da informatii este rugat s-o faca.Profit de ocazie sa intreb : cine va veghea ca fundatia sa nu devieze in conditiile in care toate fundatiile si partidele din Romania sunt in deriva.