Frans Timmermans: Verificarea magistraţilor trebuie făcută de magistraţi, nu de către politicieni

Frans Timmermans: Verificarea magistraților trebuie făcută de magistrați, nu de către politicieni

Ştire online publicată Vineri, 02 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, consideră că "poliția magistraturii" în România trebuie făcută de către magistrați.Timmermans, aflat joi în vizită în România, a fost întrebat într-o conferință de presă despre raportul ministrului Justiției, Tudorel Toader, prin care a cerut revocarea procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi."Așa cum am spus deja și interlocutorilor mei din Parlament, premierului și ministrului Justiției, eu cred cu fermitate că această poliție a magistraturii ar trebui să fie făcută de magistrați. Dacă este o problemă cu magistrații, atunci ar trebui ca cineva din magistratură să cerceteze acea problemă. Toți oamenii sunt păcătoși, mai și greșim. Dacă cei din magistratură fac o treabă proastă, atunci ea ar trebui să fie verificată, dar nu ar trebui să fie cei din Guvern sau din exterior care îi verifică, ci alți oameni din sistem pentru a asigura separația puterilor în stat, dar și sistemul judiciar are o responsabilitate. Există dubii despre modul în care se face această verificare, această poliție în sânul sistemului. Atunci, trebuie luate măsuri", a afirmat Timmermans în conferința de presă.El a precizat că a văzut raportul întocmit de ministrul Justiției în cazul Kovesi."Am fost informat și am văzut raportul, dar eu nu sunt un judecător al acestei chestiuni. Nu vreau să fiu eu cel care spune că ceva este greșit, dar în principiu, dacă există acuzații împotriva unui magistrat, atunci ar trebui să existe o structură din interiorul sistemului judiciar care să cerceteze acea problemă. Eu nu cred că Ministerul Justiției ar trebui să facă acest lucru sau vreun alt politician, pentru că, până la urmă, puterile în stat trebuie separate așa cum este peste tot. (...) Noi suntem aici ca să facem niște ameliorări și noi asta vom recomanda", a arătat oficialul europeanm potrivit Agerpres.ro.