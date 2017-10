Fostul viceprimar din Vulturu visează cai verzi pe pereţi

Fostul viceprimar din Vulturu visează cai verzi pe pereți

Fostul viceprimar al comunei Vulturu, democrat-liberalul Petru Dragomir, s-a trezit că era mai bine atunci când avea o funcțieîn cadrul Consiliului Local și s-a dus să ceară ajutorul șefilor de la Constanța, după ce și-a pus singur cenușă în cap și a fost schimbat din funcție de consilierii locali. Petru Dragomir a fost prezent la ședința Biroului Permanent Județean al PDL de vineri și le-a cerut mai marilor din partid să-l ajute pentru a obține fonduri pentru diverse proiecte. Interesant este că Dragomir nu a făcut acest lucru timp de trei ani de zile, cât timp a fost viceprimar în localitatea Vulturu, și s-a trezit de-abia după ce a fost schimbat din funcție de consilierii locali. „Ne-a solicitat să-l ajutăm să obțină fonduri pentru mai multe proiecte. Ne-a cerut susținere pen-tru a fi numit, din nou, viceprimar la Vulturu. Noi o să-l ajutăm, o să încercăm să negociem funcția cu celelalte partide, așa cum se face în politică. De altfel, a menționat că, la prima ședință a Consiliului Local de la Vulturu, consilierii locali vor propune ca să fie reinstalat pe funcție”, a spus președintele PDL Constanța, Gigi Chiru. Contactat telefonic, primarul localității Vulturu, Eugen Marius Berbec, a spus că este exclus ca Petru Dragomir să fie reales în funcția de viceprimar. „Este exclus așa ceva. Nu eu am luat decizia de a fi schimbat. Proiectul de hotărâre a aparținut consilierilor locali, care sunt sătui de problemele pe care le-a creat acest om, și mie, și altor persoane din localitate. Eu am spus și celor de la PDL că acest om nu face cinste partidului și nici comunei. El nu a fost schimbat din consi-derente politice, el a fost schimbat din cauza comportamentului necivilizat și neîndeplinirii sarcinilor pe care le avea în calitate de viceprimar”, a declarat Eugen Marius Berbec. Reamintim că, în comuna Vulturu, din județul Constanța, vice-primar era democrat-liberalul Petru Dragomir, care deține și funcția de președinte al Organizației Locale a PDL Vulturu. Potrivit unor consilieri locali, comportamentul acestuia a dus de multe ori la adresarea unor injurii primarului Eugen Marius Berbec, precum și unor angajați ai administrației publice locale. În plus, Petru Dragomir este acuzat că de multe ori nu a respectat atribuțiile de serviciu, dând astfel dovadă de lipsă de profesionalism. Așa se face că, în cele din urmă, cei nouă consilieri au votat pentru înlăturarea viceprimarului din funcție și desemnarea unui alt viceprimar. În urma votului, noua funcție de viceprimar este exercitată de Ioana Boghian, de la PNȚCD. Prima ședință a Consiliului Local de la Vulturu va avea loc luni. Rămâne de văzut dacă cele spuse de Dragomir șefilor de la Constanța sunt adevărate sau dacă au fost doar vorbe aruncate în vânt.