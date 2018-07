Fostul vicepremier Gabriel Oprea revine în politică

Fostul vicepremier Gabriel Oprea a anunțat, sâmbătă, că revine în politică și relansează UNPR.







„Am demisionat din Parlament, m-am pus la dispoziția justiției, pentru că onoarea costă și va fi întotdeauna cel mai important reper în viață și în activitatea mea profesională. Astăzi, dosarele mele sunt în instanță, sunt publice și pot vorbi deschis despre ele. Am încredere că justiția va fi dreaptă și va restabili adevărul, adevărul de necontestat - că sunt nevinovat. Sigur că în această perioadă am aflat că în politica din România nu este nevoie de onoare, nu este apreciat faptul că ești serios și te ții de cuvânt. Sigur că am înțeles că onoarea în politică este considerată naivitate”, a afirmat Gabriel Oprea într-o conferință de presă susținută la sediul UNPR.







El a spus că obiectivele UNPR în perioada următoare sunt: să aibă reprezentanți în Parlamentul European, să aibă un cuvânt de spus la alegerile prezidențiale și să intre în Parlament.