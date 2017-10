Fostul pedelist Stelian Duţu revine în politică de partea liberalilor

Fostul pedelist Stelian Duțu revine în politică de partea liberalilor

Liberalii constănțeni se întrunesc, în această după-amiază, în cadrul Conferinței Județene pentru a-și alege noul lider și noul Birou Politic Județean. Evenimentul a fost programat să aibă loc în Sala Mare a Casei de Cultură Constanța, începând cu ora 16.00, și, potrivit unui comunicat de presă, sunt așteptați să participe și președintele PNL, Crin Antonescu, vicepreședintele PNL, Ra-reș Mănescu, Marian Petrache, membru al BPC al PNL și vicepreședintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. Stelian Duțu, new entry Surpriza acestor alegeri o reprezintă candidatura fostului pedelist Stelian Duțu pe lista liberalilor pentru un loc în Biroul Politic Județean. Președintele Filialei Județene a PNL Constanța, Gheorghe Drago-mir, a confirmat că Stelian Duțu s-a înscris în partid încă de la mijlocul lunii aprilie, după lungi discuții privind reîntoarcerea fostului democrat-liberal în peisajul politic local alături de liberalii constănțeni. Stelian Duțu a devenit membru al Organizației Municipale a PNL Constanța, după o îndelun-gată absență în plan politic și după o mulțime de zvonuri privind apropierea lui față de liberali. „Am avut mai multe discuții cu dumnealui despre viața politică locală și despre situația PNL Constanța și am căzut de acord să devină membru PNL”, a susținut Dragomir, adăugând că Stelian Duțu a ajuns la concluzia că are suficientă energie pentru a se implica din nou în politică și pentru a-i ajuta pe liberalii constănțeni să devină o adevărată forță pe scena politică locală. Gheorghe Dragomir a mai menționat că, în ultima perioadă, s-au purtat mai multe discuții cu diverși membri ai PDL Constanța care au bătut la ușa PNL și care vor să intre în partid. Pe de altă parte, liderul liberal a precizat că Stelian Duțu și-a exprimat hotărârea de a nu mai candida la alegerile locale din 2012, anunțându-și doar intenția de a activa pentru PNL. De cealaltă parte, contactat telefonic pentru a comenta alegerea făcută, în mod inexplicabil, Stelian Duțu nici nu a confirmat, nici nu a infirmat revenirea sa pe scena politică. „Nu răspund la nicio întrebare privind politica”, a declarat fostul președinte al Consiliului Județean Constanța. Candidați, candidați Printre cei 44 de liberali care candidează astăzi pentru Biroul Politic Județean al PNL Constanța se regăsește și Dumitru Bedivan, un fost colaborator al lui Duțu din timpul mandatului său de președinte al Consiliului Județean Constanța. Pe buletinul de vot se mai numără și deputatul Mihai Lupu, consilierii județeni Dănuț Antonoaea Zepa, Doina Carp, Viorel Sorin Ciutureanu și Eugen Silaghi, precum și consilierii locali Ovidiu Cupșa, Victor Manea, Viorel Oleniuc, Jean Paul Tucan. Lor li se adaugă și edilii și foștii edili, precum Ionel Chiriță, Marian Gălbinașu, Gheorghe Grameni, Gheorghe Hânsă, Marian Iordache, Adrian Stan sau Nicolae Urdea. Noul Birou Politic Județean va fi condus de un președinte (n.r.-singurul candidat înscris pentru această funcție este Gheorghe Dragomir), secondat de nouă vicepreședinți și 30 de membri.