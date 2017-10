Fostul lider PDL Emil Boc susţine că nu este interesat de alte partide

Fostul lider PDL Emil Boc susține că nu este interesat de alte partide

Fostul președinte al PDL Emil Boc nu este tentat să plece într-o altă formațiune și nici nu știe de colegi de-ai săi care ar dori să părăsească Partidul Democrat Liberal. El a declarat, într-o conferință de presă, că nu deține informații despre membri ai PDL care ar vrea să se înscrie în Partidul Popular.'Nu știu, eu sunt membru al PDL și sunt interesat de consolidarea PDL ca partid de opoziție, care este cea mai importantă prioritate din punct de vedere politic pentru mine. Am auzit zvonuri la televizor despre acest subiect, dar nu am detalii, nu am fost contactat. Nu mă tentează și preocuparea mea de bază este legată de PDL', a menționat Emil Boc.Consilierul prezidențial Gabriel Berca a anunțat că "foarte repede" o să apară Partidul Popular, punctând că este o decizie a "colegilor din Parlament", pentru că este necesară constituirea unui grup parlamentar. "Asta este o decizie și a colegilor din Parlament, pentru că este necesară constituirea unui grup parlamentar. Sunt oameni în PDL, eu am plecat din PDL, dar sunt oameni din partid care nu acceptă starea de lucruri de astăzi", a spus Berca marți seara la postul B1 tv. El a subliniat că nu este vorba despre o transformare a fundației Mișcarea Populară în partid, precizând că nu se poate merge în alegeri cu o fundație.