Fostul deputat Constantin Chirilă a demisionat de la conducerea municipală a PDL Constanța

Constantin Chirilă, prim-vicepreședintele organizației județene Constanța a Partidului Democrat Liberal a demisionat din funcția de președinte al organizației municipale PDL Constanța. Miercuri, 10.09.2014, la sediul PDL Constanța a avut loc ședința de Consiliu Director Județean. Pe ordinea de zi s-au aflat teme organizatorice în ceea ce privește campania electorală, participarea tinerilor democrat-liberali constănțeni la școala de vară, lansarea candidaturii lui Klaus Iohannis la București și mitingul regional ACL de la Constanța. În timpul ședinței, președintele organizației municipale, Constantin Chirilă, a luat cuvântul și le-a explicat colegilor că situația sa actuală nu îi permite să mai ocupe această funcție.Chirilă a menționat că proiectele personale îl împiedică să se dedice așa cum și-ar dori în viața organizației municipale și, în urma unei discuții purtate cu Christian Gigi Chiru, președintele organizației județene Constanța a Partidului Democrat Liberal, au decis că deocamdată cea mai bună soluție este să rămânâ cu funția de prim-vicepreședinte la nivel județean și cu statutul de membru al Comisiei de Etică și Litigii, la nivel național. Funcția de interimat, votată în Consiliul Director, va fi preluată de către profesorul Ioan Solomon, până la organizarea alegerilor.Constantin Chirilă va rămâne alături de partidul pe care l-a servit cu cinste și demnitate timp de peste două decenii și își va dedica pregătirea profesională în realizarea obiectivelor politice ale PDL.„În urma discuțiilor purtate cu domnul Chirilă, după ce mi-a explicat importanța proiectelor în care este implicat momentan, am ajuns la concluzia comună că implicarea sa mai consistenta în atribuțiile de prim-vicepreședinte este cea mai buna soluție. Având în vedere că este printre cei experimentați membri ai PDL Constanța am toată încrederea că, în continuare, colaborarea noastră va fi la fel de solidă ca și până acum, a declarat senatorul Christian Gigi Chiru, președintele organizației județene Constanța a Partidului Democrat Liberal.La rândul său, Constantin Chirilă a declarat: „Nu plec din PDL, nu aș dori să aud comentarii cum că m-aș fi certat cu cineva sau că părăsesc partidul nici nu se pune problema. Însă, după o analiză îndelungată, am decis să las locul de conducere al organizației municipale unui coleg care are mai multă disponibilitate în ceea ce privește activitățile organizatorice și politice ale partidului”.