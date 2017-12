Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a lansat iniţiativa civică "România 3.0"

1

Si olița de noapte de pe sigla miscarii

PSD,partid aflat vremelnic la guvernare se crede partid-stat.Statul suntem noi,au spus toti pesedeii.Statul este PSD,pentru ca PSD este urmasul de drept al PCR-ului,fostul partid unic,fostul partid stat al Romaniei comuniste.De aici porneste toata lupta asta intre,vezi Doamne,unele "stucturi" ale intereselor straine si "poporul roman".Acest partid,PSD, care isi asuma si dreptul de a reprezenta interesul tuturor romanilor,recurge la manifestari extremist-nationaliste ca mijloace de convingere.De aici si asemanarea intre PSD si Partidul Comunist Roman si uneori intre PSD si Miscarea Legionara.(Sa ne aducem aminte si de uniforma militara ,basca lui Mazare si chemarile la lupta impotriva sefului de stat).Acest colonel la 40 de ani(cam curios) se crede bratul inarmat al adevaratului stat romanesc,al legitimului stat romanesc.Se crede un fel de Arhanghelul Mihail,un fel de aparator al dreptatii,demnitatii si suveranitatii statului reprezentat chiar de PSD.Putin nationalism,putin extremism,un pic de legionarism amestecat cu bolsevism primitiv si un extremism religios tulbura mintile acestor politruci aflati ,vremelnic am spus,la guvernare.Si pentru ca doamna Carmen Mocanu a fost impresionata,pana la lacrimi ,de chemarea "la arme" facuta de puscariabilul gretos,s-a gandit ca este bine sa ne impresioneze/sa ne informeze si pe noi,cititorii acestui ziar bolsevic la origine.Sugeram "luptatorului" Daniel Dragomir sa pastreze pentru eternitate olița lui Dragnea,ca nu se stie poate vor ajunge in viitor la muzeul de istorie al PSD si de acolo simboluri pe steagul lor de lupta. Burghezia rosie a acumult averi imense.Urmasii comunistilor au nevoie acum de un stat tot asa de independent,democratic si suveran ca statul lui Gh.Dej si mai apoi statul lui Ceasca.Sa-i mai spunem acestui jegos extremist-nationalist ca atunci cand va mai scuipa pe "agenturili straine" sau pe "interesele straine" sa-si aduca aminte ca peste granitele Romaniei mai traiesc inca 5 milioane de romani obligati sa plece in pribegie.Cu ei,cu romanii plecati peste granita a stat de vorba acest slinos nationalist ? Pe ei i-a intrebat cineva,ceva ? Mi-e scarba de tine,colonel de rahat !