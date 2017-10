Fostul candidat la Primăria Constanţa, Gheorghe Dinu, a înfiinţat Alianţa Lege şi Ordine

3

nu se lasa nici mort

Dinu ramane in continuare acelasi demagog si fanfaron.Este vesnicul candidat la ceva si pentru ceva.Este echivalentul romanesc al baronului Munchausen si Tartarin din Tarascon.Este evident ca urmareste sa candideze la functia de presedinte al Romaniei alaturi de Dan Diaconescu si Becali.Avand in vedere valoarea celor trei,ar fi bine sa prevedem in Constitutie ca Romania sa fie condusa de un triumvirat.L-am mai vazut pe Dinu in campania pentru prezidentiale defiland pe langa zidul palatului Cotroceni si promitand mai mult marea decat sarea,drept pentru care a luat ca intotdeauna O,001 % din voturi.Nici pana astazi,marele luptator pentru lege si ordine n-a explicat cum a obrinut vila tiganeasca de pe str.B.P.Hasdeu si pe care a vandut-o dupa ce a profitat de o firma de constructii si caruia nu i-a platit lucrarile executate.