Fostul candidat la Primăria Constanţa, Cătălin Dancu, numit consul la New York

Fostul candidat la Primăria Constanța, Cătălin Dancu, numit consul la New York

Ştire online publicată Joi, 01 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Avocatul Radu Cătălin Dancu a fost numit, printr-o hotărâre de Guvern, consul general al României la New York, a anunțat miercuri purtătorul de cuvânt al Executivului, Alina Petrescu.„A fost adoptată o hotărâre privind numirea unui nou consul general al României la New York. Numele consulului general al României la New York este Radu Cătălin Dancu”, a spus Petrescu, într-o conferință de presă susținută după ședința de Guvern.Ea a precizat că fostul consul general la New York, Ioana Gabriela Costache, a devenit consul general la Montreal, unde nu exista un astfel de reprezentant de câteva luni.„Interesul pentru zona Canadei a crescut foarte mult în contextul ridicării vizelor pentru români”, a arătat Alina Petrescu.