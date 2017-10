Foştii primari analizează situaţia administraţiilor locale

Din fotoliul de consilier local,

Foștii primari analizează situația administrațiilor locale

O parte dintre foștii primari sunt astăzi consilieri în localitățile pe care le-au condus, urmărindu-i îndeaproape pe cei care le-au luat locul în urma votului acordat de electorat la 1 iunie 2008. Este cazul lui Dumitru Moinescu din Medgidia, al lui Gheorghe Hânsă din Cernavodă sau al lui Nicolae Crivineanu din Murfatlar. Parcursul lor este plin de exaltări, elanuri spre ideal, dar și nemulțumiri, revolte interioare și exterioare față de foștii adversari. „Promisiuni fără acoperire” Fostul primar al orașului Medgidia, Dumitru Moinescu, s-a arătat satisfăcut de felul în care a făcut trecerea de la primar la consilier local. „M-am descurcat bine. Nu am întâmpinat dificultăți. Cei care au câștigat acum alegerile se confruntă cu o serie de probleme pentru că au făcut promisiuni fără acoperire. Acum, se chinuiesc, dau din coate”, a arătat el. În relația cu actualii săi colegi, Moinescu stă bine. Nici unul nu i-a făcut reproșuri pentru perioada în care s-a aflat în fruntea orașului. Pe de altă parte, consilierul a mărturisit că el ar avea mai multe lucruri pe care să le reproșeze tuturor aleșilor. Din păcate, fostul edil nu a venit cu argumente concrete care să îi susțină atitudinea. El a ținut să menționeze, însă, o multitudine de realizări ale administrației de pe vremea când el însuși o conducea. „În patru ani, eu am schimbat fața orașului. Când am venit eu, Medgidia era un oraș în care se murea de frig. Acum, sunt reabilitate toate sistemele de încălzire. Acum, oamenii au rețele de gaze”, s-a mândrit el. Actualul consilier a mai amintit și de finalizarea sistemului de încălzire în școli, precum și de pașii făcuți pentru fluidizarea traficului. „Manifestări egoiste” La Cernavodă, Gheorghe Hânsă, vorbind despre schimbarea raporturilor, a recunoscut că nu a făcut și nu face diferențe între el și ceilalți consilieri. „Cât am fost primar, eu le-am fost coleg. Și acum, tot coleg le sunt. Nu cred că este o diferență. Există diferențe doar de responsabilități însă grija este aceeași”, a explicat Hânsă. Hânsă apreciază „strădania” manifestată de actuala conducere, dar a identificat și unele decizii pripite care nu au putut fi materializate. El a mai identificat și „o manifestare egoistă, omenească până la urmă”, în opinia consilierului liberal. „Unele proiecte începute în mandatul trecut și care au beneficiat chiar de finanțare au murit, s-au pierdut, au stagnat pur și simplu. Nu au făcut nici un pas înainte. Așa s-a întâmplat cu Centrul pentru Tineret, un proiect inițiat cu sprijinul Guvernului, a cărui valoare este de 11 milioane de euro. Lucrările au stagnat. Acum, sunt niște litigii între constructor - finanțator - beneficiar”, a argumentat Hânsă. „Nu am suferit un șoc” Acesta a fost mărturia lui Nicolae Crivineanu, fostul primar din Murfatlar, în momentul în care a încercat o întoarcere în timp la despărțirea sa de Primărie. În opinia sa, trecerea de la funcția de primar la cea de consilier „a fost lină”. „Eu am fost și consilier și nu am suferit un șoc. Sunt un om cu experiență. Înainte de a fi primar pentru două mandate consecutive (2000-2008), am fost consilier (1996-2000)”, a susținut el. Crivineanu a mai spus că el nu a lucrat după formula „după mine, potopul”. „Eu le-am lăsat fonduri în Primărie pentru a putea continua proiectele. Nu am nimic să le reproșez. Am ridicat ștacheta și este normal să încerce să sară peste ea. Vom vedea dacă vor reuși”, a concluzionat mândru Crivineanu.