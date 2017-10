Fost primar, trimis în judecată în două dosare pentru fapte de corupţie, va fi consilier al şefului CJ

Fost primar, trimis în judecată în două dosare pentru fapte de corupție, va fi consilier al șefului CJ

Fostul primar al Iașiului Gheorghe Nichita, trimis în judecată de DNA în două dosare pentru fapte de corupție, va fi consilier al șefului Consiliului Județean, Maricel Popa, lider al PSD Iași, Nichita susținând că are nevoie de bani și că nu mai poate sta deoparte.Gheorghe Nichita a declarat că, începând de joi, va fi consilier al președintelui CJ Iași, Maricel Popa, și că se va ocupa de coordonarea proiectului Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Iași.”Am avut o discuție cu domnul Popa, m-a întrebat ce mai fac și dacă nu aș putea să ajut la CJ. Am zis că nu vreau drept de semnătură, ci doar să ajut cu experiența mea. Nu mai pot sta deopate, am nevoie și eu de bani, de un salariu. Nu știu cât voi câștiga”, a afirmat Gheorghe Nichita.El a mai spus că nu vrea ”încă” să se implice politic în PSD Iași și că angajarea sa la CJ nu reprezintă o mutare politică, în condițiile în care Maricel Popa este liderul filialei județene a PSD Iași.