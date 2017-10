Forţa Independentă ajunge şi la Constanţa

Forța Independentă ajunge și la Constanța

Vineri, 21 Decembrie 2007

Demisionarii din Partidul Liberal Democrat, filiala Buzău, constituiți în Forța Independentă, au fost contactați de politicieni independenți din mai multe județe, pentru a cere date necesare constituirii de asociații similare la nivel local. Fostul lider PLD Buzău, avocatul Lucian Sălcuțan, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că mișcarea politicienilor independenți începe să prindă contur la nivel național, încă dinainte de a avea un statut bine definit. „La începutul anului viitor, o să lansăm și platforma politicienilor independenți, o mișcare politică ce și-a propus să reformeze clasa politică și să ofere alternative la actualii politicieni. Am fost contactat de trei consilieri locali independenți din Constanța, care doresc să se grupeze într-o mișcare simi-lară celei propuse de noi. Am mai fost sunați zilele acestea, după ce am anunțat formarea Forței Independente, de politicieni care activează ca independenți, din București și din Baia Mare. La alegerile parlamentare, unde se va vota un nume și nu un partid, mișcarea politicienilor independenți va avea o reprezentare însemnată, pentru că valoarea omului va atrage simpatia electoratului și nu sigla unui partid”, a declarat Lucian Sălcuțan. Aproape 2.000 de membri PLD Buzău au demisionat, marți, din partidul condus de Teodor Stolojan, nemulțumiți de decizia conducerii de a fuziona cu Partidul Democrat.