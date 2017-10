Forţa Civică şi PNŢCD reînfiinţează ALIANŢA DE CENTRU- DREAPTA

2

o noua alianta

O alianta sau coalitie nu poate da forta si rezultate de durata. Este in interesul cetatenilor ca noua alianta preconizata de MRU,sa demonstreze ca exista principii si valori nu doar declarative care sa insanatoseasca in primul rand climatul politic si in consecinta imbunatatirea vietii oamenilor.Nu ne asteptam la miracole,dar pretindem,cel putin pentru inceput,sa ni se demonstreze ca Alianta DA va actiona necrutator impotriva demoagogiei si coruptiei. Barbu Delavrancea era de parere ca o coalitie (alianta) politica este un fenomen regretabil si primejdios,o imperechere nenaturala in care predomina ambitiile personale,nu interesele generale si ca ceea ce se imbina in mod nenatural , este natural sa se dezbine. Sa speram ca noua Alianta va dovedi ca spusele lui Delavrancea se potrivesc in totalitate USL.Sa le uram succes celor doua formatiuni politice.