Forţa Civică propune o lege pentru despăgubirea celor furaţi de regimul comunist

a stat destul de putin timp la guvernare ca sa poti zice ceva de politica lui. Doamna Placinta si ai ei, au avut grija sa-l dea jos, de spaima dossarelor penale ce-i pindeau. Pe ei sau membrii familiei. Este un truism sa spui ca actualul premier nu facut nimic din ce apromis. Dimpotriva. Toata lumea vede asta. Dar legea asta, e discutabila. E prea tarzie si daca nu e bine facuta (vort apare amendamente care s-o torpileze) va fi doar o legalizare a actualilor proprietary in detrimentul celor vechi. Autentici. pe de alta partte, de ce statul nu face nimic pentru despagubirea celor condamnati abuziv in communism? Politici si penali, in egala masura. Mai ales ca dupa '68 condamnarile politice au disparut official. Iar asta nu trebuie lasata la latitudinea instantelor pe baza actiunii pornita de impricinat. Arhivele trebuie reluate dosar de dosar, pe ani si cei nedreptatiti -sau urmasii lor- sa fie despagubiti! (Arhivvele Justitiei si ale Secu.) Eventual, se poate face doar o cerere pentru revizuirea dosarului. De catre cel nedreptatit sau urmasii lui. Desi cine mai stie azi ce judecatorii functionau in Bucuresti, cine a facut condamnarea, numarul dosarelor etc...