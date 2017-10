Forţa Civică pregăteşte marşul „Torţei Civice“

Forța Civică pregătește marșul „Torței Civice“

Reprezentanții Forței Civice Constanța au înregistrat sub numărul 97.309 (cheie control 128), la Centrul de Informații pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Constanța, o cerere privind autorizarea unui marș pentru ziua de luni, 29 iulie 2013.Prin acest eveniment, Forța Civică dorește să marcheze împlinirea unui an de la tentativa eșuată de lovitură de stat organizată de USL - referendumul pentru demiterea din funcție a președintelui României, Traian Băsescu.Astfel, Organizația Municipală alături de Organizația Municipală de Tineret a Forței Civice Constanța doresc să reamintească opiniei publice criza politică majoră și atacul fără precedent la adresa statului de drept, evenimente generate de USL în urmă cu un an de zile.Marșul de pe data de 29 iulie se va derula sub egida Organizației Municipale de Tineret care, pe de o parte, va readuce în atenția constănțenilor gravele evenimente derulate în luna iulie a anului trecut, iar pe de altă parte, va transmite mesajul către toți tinerii care doresc să facă politică activă de a se îndrepta către Forța Civică.„Tinerii noștri, alături de care aștept să vină cât mai mulți constănțeni, vor vizita sediile Partidului Social Democrat și Partidului Național Liberal pentru care au pregătit deja câteva cadouri simbolice extrem de interesante. Sperăm ca Primăria Municipiului Constanța să nu ne refuze dreptul la un marș pașnic, așa cum sperăm și ca sediile PSD și PNL să rămână deschise pe data de 29 iulie, în intervalul orar 13.00-15.00. Marșul va purta denumirea generică de Torța Civică pentru a scoate în evidență că tinerii din Forța Civică duc flacăra democrației mai departe, contrar tuturor derapajelor antidemocratice ale USL”, a declarat președintele Organizației Municipale a Forței Civice Constanța, Mihai Petre.