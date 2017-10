Forţa Civică îşi anunţă în octombrie candidatul la preşedinţia României

1

un presedinte pe masura noastra

Lupte crancene se dau intre partide cu singurul scop de-a alege la conducerea statului pe cei mai prosti din sanul lor. Lupta este grea si selectia anevoioasa.Cand se nimereste prostul visat,idiotul si candidatul ideal,este votat si in uralele multimii ste dus pe umeri si inscaunat.De obicei sunt selectati si alesi politicianisti care au capacitatea de a sti lucrurile dupa ce au avut loc si de a demonstra , combinand istoria cu filozofia,ca lucrurile nu se puteau sa se petreaca intr-altfel decat s-au petrecut,afara de cazul cand s-ar fi petrecut de-a-ndaratelea.MRU va organiza "alegeri"pentru desemnarea candidatului la presedintie.De ce? Doar se stie ca singurul candidat,unicul,posesorul tuturor calitatilor intelectuale ,politice,si fizice este MRU.In ceea ce priveste dorinta ca persoana propusa sa fie dorita si sustinuta de toate fortele de dreapta,asa ceva este de domeniul fanteziei,in conditiile in care fiecare organizatie indiferent de parrtid si culoare politica,poate da oricand un candidat la presedintia Romaniei.Este suficienr sa ne gandim la Mazare,Constantinescu,Chiru,Tararache,Slabu,si alti mari oameni poltici asemanatori lor.De candidati nu ducem lipsa,numarul acestora crescand in progresie geometrica pe masura ce urcam treptele "nivelelor",pana la Bucuresti,de unde putem sa alegem pe unul dintre Dan Diaconescu,Vadim Tudor, Nastase, Elena din Plescoi,Cacarau sau Ponta-copy. Vorba aia: lac (fonduri) sa fie ,ca broaste sunt destule.