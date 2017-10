Forţa Civică Constanţa a obţinut aviz pozitiv pentru marşul „Torţei Civice“

1

...Forta manipularii!

...Forta Civica nu spune mare lucru. De fapt nu spune nimic. Zgomot si manipulare! Mai sunt inca segmente de electorat in Romania nemultumite de prestatia politica a tuturor celor care au guvernat după '89, si care se orienteaza, precum orbii, dupa toate petele de lumina! ...Poate, poate!...si o sa aiba surpriza ca nu sunt unii mai breji ca altii! Toti fac politica dupa marimea buzunarului. Evident, cei mai mici se lanseaza cu putere impotriva coruptiei, vor sa apere Tara, Poporul...fa faca si sa dreaga totul pentru ca noi sa traim mai bine. Asa au promis si liberalii, si democrat-liberalii, si pededistii, peuneristii, peremistii...care mai sunt, pe unde....asa promite si forta civica....Mirajul puterii ii schimba pe oameni! Nu uitati ca sunteti romani, ca la noi cuvantul dat nu inseamna mare lucru, ca obiectivul politicii noastre, pentru fiecare partid, fara exceptie, este indestularea clicii și sarsanalelor proprii. Daca ar fi fost altfel, Romania ar fi trebuit sa arate altfel dupa 20 de ani de democratie. Dar suntem pe ultimul loc in Europa la toti indicatorii de civilizatie si am ajuns primii la cei care ilustreaza inapoierea, lipsa civilizatiei! Cum se sxplica asta? Poate cineva sa-mi spuna? Pentru mine este egal cu ineficienta actului de guvernare. Adica s-a guvernat in interes propriu, de partid, nu pentru Tara! Simplu! Acum mai apar partide care probabil ii reprezinta pe cei care au fost exclusi de la ...parastasul dezastrului romanesc, si vor sa mai apuce si ei, macar, sa linga blidele...Eu cred ca a sosit momentul sa stopam goana asta nebuna si sa ne apucam sa mai si muncim...adica sa facem ceva concret pentru romanii care o duc din ce in ce mai greu....de politicieni, oricum, nu scapam....dar macar sa-i mentinem la nivelul asta...altii, in plus, o sa ne coste prea mult. Nu o sa ne mai ramana nici macar sange in vene.....