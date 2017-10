Foleanu şi Filimon cer judecătorilor să facă dreptate

Foleanu și Filimon cer judecătorilor să facă dreptate

Paul Foleanu și Constantin Filimon sunt deciși să își facă dreptate și să depună acțiuni în instanță împotriva tuturor celor care au oprit validarea lor ca și consilieri în CL Mangalia. Dacă Foleanu și-a început deja acțiunile în instanță, Filimon așteaptă să discute cu avocatul pentru a vedea dacă îi poate „altoi” pe foștii săi colegi din PSD.„Las instanța să decidă dacă hotărârea Consiliului Local Constanța a fost una corectă“Contactat telefonic de ziarul Cuget Liber, fostul consilier din partea PDL, Paul Foleanu, a declarat că a depus încă de marți o acțiune în instanță împotriva Consiliului Local Mangalia, care la ședința de constituire de luni a votat invalidarea sa. Reamintim că în cadrul ședinței de validare a membrilor CL Mangalia, comisia de validare a decis ca Paul Foleanu să fie invalidat, justificându-și decizia printr-un dosar pe care pedelistul îl avea la Înalta Curte de Casație și Justiție. Comisia a convenit atunci că Foleanu este incompatibil cu funcția de consilier, fără accepta documentele pe care acestea le avea la dispoziție pentru a se apăra.„Am depus deja o acțiune în instanță împotriva Consiliului Local Mangalia care are termen mâine (astăzi-n.r.). În funcție de ceea ce hotărăște instanța vom vedea dacă voi fi validat sau nu. Eu am încredere că instanțele competente vor putea face dreptate. Din punct de vedere legal, comisia de validare și consiliul local mă puteau invalida în situația în care întâmpinau probleme la verificarea eligibilității mele și în eventualitatea în care se constata o fraudă. În ceea ce privește eligibilitatea, BEC Mangalia a arătat că am toate documentele valabile, iar de fraudă nici nu se pune problema. Nu au ținut cont de documentele mele prin care le puteam demonstra concret că acea lege la care se face referire în dosarul de la ÎCCJ a fost declarată neconstituțională. Au luat de pe pagina de internet a Înaltei Curți acel document, fără a face alte verificări suplimentare. În plus, eu mă pot afla în stare de incompatibilitate decât după ce am fost validat ca și consilier. După ce sunt validat am la dispoziție un termen în care pot să renunț la una dintre cele două funcții și evident aș fi păstrat-o doar pe cea de consilier. Oricum, mă las pe mâna instanței. Știu că am fost neîndreptățit”, spune Foleanu.„Tusac are 48 de ani și se poartă ca un copil“În ce-l privește pe Filimon, situația este mai dificilă. Acesta nici nu a apucat să intre pe mâinile comisiei de validare, „colegii” din partid având grijă să îl scoată din calcul cu o zi înaintea ședinței de constituire a Consiliului Local. În acest sens, Filimon a declarat că se va întâlni cu avocatul său pentru a discuta o eventuală acțiune în instanță împotriva membrilor PSD Mangalia.„Nu știu exact cum voi proceda. Zilele acestea, cred că mâine (astăzi-n.r.) mai exact, voi avea o întâlnire cu avocatul meu și voi vedea dacă am vreo șansă să îi acționez în instanță. Au procedat greșit. Nu m-au chemat la ședință. Am aflat din alte surse duminică dimineață că m-au exclus din partid. Puteau să-mi dea un telefon și să îmi explice care este situația, probabil că aș fi înțeles. Tusac are 48 de ani, dar se poartă ca un copil de doi ani, cu ascunzișuri și jocuri de culise. De fapt, aceasta a fost atitudinea sa din ultimii patru ani, trebuia să mă aștept. Sunt de 10 ani în mizeria asta și știu cum stau lucrurile, dar tot consider că se putea proceda altfel. Este păcat de PSD Mangalia, pentru că este o organizație bună. Nu știu ce să mai cred, într-un fel s-ar putea spune că mangalioții își merită soarta pentru alegerea făcută. După cum a decurs prima ședință, cred că va fi un mandat similar celui al lui Tusac, presărat cu scandaluri și înțelegeri”, a declarat fostul vice al Mangaliei.