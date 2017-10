Foametea bântuie uliţele satelor constănţene

Foametea bântuie ulițele satelor constănțene

Viața la țară nu mai are astăzi aura idilică din romanele scriitorilor români. Între glasul pământului și cel al iubirii, țăranii trăiesc drama zilelor unei sărăcii crunte, scrâșnind din dinți cu speranța unui viitor mai bun. Poartă o unică vină, aceea de a se fi născut în mediul rural, acolo unde sărăcia bântuie pe ulițele iernii lui 2007 și unde porțile scârțâie straniu: animalele au fost lăsate de proprietarii lor să iasă din ogradă, pentru ca aceștia să nu le vadă murind de foame. Cu un sistem de educație departe de standardele unei țări membre ale Uniunii Europene, țăranii se plâng din cauza slabei calități a învățământului rural. Cei mai mulți dintre profesorii de la țară sunt suplinitori sau…nu sunt deloc. În Lipnița sunt doar trei profesori titulari Locuitorii din comuna Lipnița sunt nemulțumiți de faptul că, pentru cele patru școli cu clasele I-VIII din localitate nu există decât trei profesori titulari. Celelalte cadre didactice sunt suplinitori, unii dintre aceștia predând chiar trei sau patru materii. Despre acest aspect, primarul Florin Onescu a declarat: „Este o problemă aparte în comuna noastră pentru că nu este normal ca în anul 2007 sistemul de învățământ să fie atât de slab ca reprezentare și organizare în mediul rural. Ăsta este și unul dintre motivele pentru care, la tezele naționale, rezultatele au fost atât de slabe”. Primarul din Lipnița susține că, în opinia sa, o mare vină are și Inspectoratul Școlar Județean: „Posturile nu au fost scoase la concurs, nu au fost declarate vacante și de aceea sunt și profesori care își fac norma predând și trei sau chiar patru materii când, de fapt, dacă lucrurile ar decurge normal, ei și-ar putea realiza norma predând la două dintre școlile de la noi din comună”. Dintre problemele țăranilor din Lipnița gospodarul șef le-a nominalizat și pe acelea care decurg din seceta acestei veri: „Oamenii nu prea și-au asigurat furajele în prima parte a anului, iar crescătorii de animale, în special cei de porci, întâmpină reale probleme. Se preconizează că efectivul de porcine va scădea în anul 2008 cu 70% la noi, în comuna Lipnița”. Să vină Tăriceanu la Pantelimon „Îi dau gratuit lui Tăriceanu 5000 mp ca să trăiască el cu familia lui”, a declarat Vasile Neicu, primarul din Pantelimon. Beneficiarii de ajutor social din comună nu se ajung cu banii care le revin. În ceea ce privește Legea 416, primarul Vasile Neicu a ținut să menționeze: „Se ia în considerare posesia a 2000 de mp, iar dacă ai teren peste limita asta nu mai primești ajutor social, chiar dacă, poate, anul respectiv, așa cum a fost și acesta, de altfel, a fost marcat de o secetă accentuată. Sunt foarte revoltat pe problema asta”. Din cauza greutăților materiale care îi apasă, țăranii de aici au ajuns să își vândă animalele din gospodărie la prețuri incredibil de mici. Astfel, pentru o vacă ei nu mai încasează mai mult de trei sau patru milioane. Primarul din Pantelimon a ales o metodă inedită în ceea ce privește forma sub care ajutorul social ajunge la țărani. „Pentru suma care le revine de la ajutor oamenii primesc bonuri de masă, iar agenții comerciali de aici nu le dau, în baza lor, decât hrană, alimente. Aici nu se bea, nu se fumează. Eu nu încurajez obiceiurile astea”, a ținut să specifice primarul. A dat un cal pentru o pereche de pantofi Lipsa furajelor pentru hrana animalelor în timpul acestei ierni reprezintă o problemă și pentru locuitorii din Tortomanu. Conform declarațiilor primarului Gheorghe Panait, țăranii crescători de animale „se vor vedea puși în situația de a deschide porțile curților pentru a le da drumul necontrolat pe izlaz, ca să moară pe unde o fi”. Măcinați de sărăcie, de lipsa locurilor de muncă, oamenii din Tortomanu sunt realmente speriați de perspectiva acestei ierni. „Unul dintre oameni mi-a povestit, de curând, cum a fost nevoit să vândă un cal, iar din banii obținuți și-a cumpărat o pereche de pantofi. Asta e trista realitate, gradul de sărăcie instaurat în mediul rural crește continuu”, a declarat Panait. Mai mult decât atât, gospodarul șef din Tortomanu nu a exclus „posibilitatea unor răzmerițe de-a lungul acestor luni de iarnă și asta din cauza disperării la care țăranii au ajuns”. O măsură pe care primarul Panait intenționează să o aplice este aceea de a face posibilă, cu sprijinul brutăriei din comună, livrarea gratuită de pâine celor mai săraci oameni din localitate: „Voi interveni la brutarul din comună pentru a da săracilor, gratuit, niște pâine, în lunile ianuarie și februarie. Trebuie să facem ceva pentru ei, nu-i putem lăsa așa” a declarat primarul din Tortomanu. Localnicii din Cuza Vodă își poartă sărăcia pe chip Nici în Cuza Vodă lucrurile nu stau îmbucurător de bine, chiar din contră. Sărăcia marchează, și aici, chipurile localnicilor. Ei se confruntă atât cu lipsa locurilor de muncă, dar și cu, de altfel ca în mare parte a județului Constanța, urmările secetei care a pârjolit, în vara aceasta, pământul. „Țăranii nu au ce să le dea de mâncare animalelor și poate din această cauză niște cai au fost lăsați de-aiurea pe câmp, fără să se știe ai cui sunt”, a precizat viceprimarul din Cuza Vodă, Vasile Banu Cojocaru. Ca și în multe alte localități dobrogene, efectivul de animale se află la Cuza Vodă într-o continuă scădere.