FMI a sugerat Guvernului Boc să nu taie atât de mult din salarii

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Directorul Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss Kahn, spune că FMI a sugerat României să nu taie atât de mult din salariile bugetarilor, ca măsură de limitare a deficitului, transmite RFI România, citat de HotNews.ro. Fondul ar fi optat pentru o mărire a taxelor și impozitelor, în special pentru cei mai bogați. Decizia aparține însă Guvernului României, a menționat Strauss Kahn, invitat joi seara la o emisiune a postului de televiziune France 2. „România este într-o situație mai dificilă decât credeam și decât o credea și ea. I-am spus: în aceste condiții, vom accepta ca deficitul bugetar pe care l-am convenit să fie puțin mai mare, pentru că în felul acesta vom susține creșterea economică”, spune el. „Totuși, situația s-a degradat mai mult decât am crezut. Ca urmare, am cerut noi măsuri. Guvernul român ne-a spus: vom tăia 25% din salariile funcționarilor. Noi am spus NU: dacă vreți să faceți economii, măriți impozitele și mai ales impozitele pentru cei bogați. Guvernul a spus NU, noi suntem cei care decidem. Și ăsta e adevărul: Guvernul decide întotdeauna, nu FMI. Noi spunem doar care e drumul de urmat. Guvernul propune măsurile, Guvernul român le-a ales”, explică directorul Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss Kahn. Vineri, premierul Emil Boc a declarat, însă, că Guvernul a preferat să evite soluția FMI, prin care taxele erau majorate concomitent cu reducerea salariilor, și să nu taxeze suplimentar mediul de afaceri, periclitând reluarea creșterii economice, considerând că bogații vor fi taxați pentru proprietăți și produse de lux. Așa cum se arată pe Mediafax, primul ministru a răspuns astfel la solicitarea presei de a comenta declarația directorului general al Fondului, conform căruia FMI a propus Guvernului majorarea impozitelor, în special pentru cei mai bogați, dar autoritățile din România au luat decizia tăierii salariilor funcționarilor. „Opțiunea FMI a fost TVA de 24%, cotă unică de 20% și reducerea salariilor cu 20%. Față de această opțiune, am ales să reducem cheltuielile bugetare fără a crește taxele, pentru că o impozitare suplimentară a mediului de afaceri ar afecta șansele de reluare a creșterii economice. Am ales răul cel mai mic”, a spus Boc. Boc a declarat, de asemenea, că și bogații vor fi taxați prin impozitarea suplimentară a persoanelor care dețin mai multe proprietăți, precum și prin introducerea de accize la produsele de lux.