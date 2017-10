Florin Onescu îi „încurajează” pe ţărani să voteze cu cine vrea el

În precampania pentru parlamentare

Florin Onescu îi „încurajează” pe țărani să voteze cu cine vrea el

Nici nu a început bine campania electorală pentru alegerile parlamentare din această toamnă, că șefii administrațiilor locale din județ își folosesc puterea de convingere asupra electoratului, astfel încât acesta din urmă să voteze pentru partidul-mamă al primarului. Și chiar dacă se spune că, începând de la alegerile generale de anul acesta „votăm omul, și nu lista, nu partidul”, varianta mixtă a noului sistem de vot trădează, totuși, o serie de inconveniente, cum ar fi repartizarea voturilor la nivelul județului, fapt ce dă candidaților care nu au obținut 50% plus unu din voturi șansa de a câștiga un mandat de senator sau deputat. În comuna Lipnița, administrația publică locală are culoare roșie. Gospodarul șef, social-democratul Florin Onescu, se află acum la al doilea mandat și lasă de înțeles că este încrezător în faptul că va reuși să rezolve cea mai mare parte dintre problemele cu care se confruntă oamenii. În ceea ce privește alegerile pentru Parlament, gospodarul șef a declarat că oamenii din comună sunt „bine informați de la televizor” vizavi de ceea ce presupune votul uninominal. Despre orientările și preferințele locuitorilor din Lipnița în ceea ce îi privește pe candidați, primarul Florin Onescu a declarat franc: „Evident că țin cu candidații din partea PSD. E normal să îi susțină pe ei”. La fel de normal i se pare primarului să îi sfătuiască pe alegători cu cine să voteze concret. Iar cum în lumea satului, prima autoritate politică la care se „închină” țăranii este primarul, „locuitorii comunei vor vota”, potrivit gospodarului șef, cu „Nicolae Moga și Cristina Dumitrache”, adică aspiranții la un mandat de parlamentar pe colegiile 2 la Senat, respectiv 3 la Camera Deputaților. „Nicolae Moga are autoritate morală la noi în comună, iar Cristina Dumitrache este cunoscută pentru că ea a candidat și la europarlamentare și a avut atunci mai multe deplasări în județ. Îi voi încuraja să voteze cu ei doi”, a mai menționat primarul comunei Lipnița. Pentru cine nu își mai aduce aminte, Cristina Dumitrache, fiica alesului județean Ion Dumitrache, fostă aspirantă la un fotoliu în Parlamentul European este aceeași care, în toamna anului trecut, le plângea de milă muritorilor de foame din Lipnița: „Cu banii pe care îi câștigați, nu vă permiteți să mâncați la un restaurant select. Dumneavoastră abia dacă vă ajung banii să trăiți”. Aceștia sunt doi potențiali parlamentari ai PSD care, după toate semnele, se bucură din plin de sprijinul locuitorilor din Lipnița. Alegători, evident, atent sfătuiți de primarul social-democrat al comunei.