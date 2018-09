Florin Iordache, prima reacție după apariția scrisorii în care i se cere demisia lui Dragnea







”Ne uităm la ce zice statutul, și în funcție de asta analizăm și vom lua cele mai bune decizii. Ne vom uita și la scrisoare, și la alte opinii, că mai sunt și alte opinii”, a spus Iordache.



Acesta a mai adăugat că nu doar cei trei semnatari dețin adevărul.



Paul Stănescu, Gabriela Firea și Adrian Țuțuianu semnează, în numele unui comitet de inițiativă, o scrisoare prin care solicită demisia lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD.



Redăm mai jos scrisoarea integrală:



”Declarație privind Starea Partidului Social Democrat



Stimate domnule Liviu Nicolae Dragnea,



Doamnelor și domnilor membri ai Comitetului Executiv Național,



Partidul Social Democrat guvernează România de 1 an și 9 luni, cu rezultate economice pozitive. Toți indicatorii atestă o creștere economică sustenabilă, un nivel record al veniturilor statului, o îmbunătățire a absorbției fondurilor europene. Au crescut salariile, pensiile, ajutoarele sociale și subvențiile pentru agricultori. Avem cel mai mare număr de salariați din ultimii 20 de ani, cel mai redus nivel al șomajului etc.



Cu toate acestea, paradoxal, Partidul Social Democrat scade în preferințele electoratului, cercetările sociologice indicând o opțiune de vot cuprinsă între 25%-30%, cu mult sub scorul obținut de partid la alegerile parlamentare din anul 2016 (47%). De asemenea, președintele partidului, Liviu Nicolae Dragnea, este cotat în sondajele de opinie cu 7%-12% din preferințele electoratului, cu mult sub cota partidului, fiind de altfel cel mai contestat lider politic din România ultimilor ani.



Situația actuală a PSD trebuie văzută și pe fondul unei slabe opoziții politice, în contextul unor mișcări sociale de contestare, tot mai consistente și mai radicale, al creșterii gradului de polarizare a societății românești (pro și contra PSD).



Este datoria noastră de oameni politici responsabili să analizăm această situație și să decidem care sunt măsurile necesare pentru oprirea acestei tendințe, dar și să consolidăm structurile partidului pentru a rămâne principala forță politică a țării, capabilă să câștige alegerile din anul 2019 – europarlamentare și prezidențiale – și cele din 2020 – locale și parlamentare”.







sursa: realitatea.net

Florin Iordache a anunțat că cel mai probabil scrisoarea PSD va fi dezbătută vineri, în cadrul Cex.