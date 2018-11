Florin Iordache, atac la Tudorel Toader: "Dacă a fost eroare, să şi-o asume. Dacă are un document, să îl prezinte"

Florin Iordache, atac la Tudorel Toader: "Dacă a fost eroare, să și-o asume. Dacă are un document, să îl prezinte"

Deputatul PSD Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a declarat la Imparțial că Tudorel Toader are responsabilitatea de a clarifica povestea legată de Augustin Lazăr și, dacă este vorba de o eroare, ar trebui să și-o asume.



El a adăugat că Tudorel Toader trebuie să își asume „mai multe lucruri, pentru întreaga activitate" și că o evaluare va trebui făcută în partid.



„Atunci când o să facem evaluarea o să am și eu câteva lucruri de spus colegilor mei. Aștept evaluarea premierului și la PSD voi avea și eu câteva lucruri de spus", a afirmat Iordache.



Întrebat dacă a votat împotriva ministrului, la moțiune, Iordache a negat: „Nu am votat pentru că au fost niște lucruri care cred că nu trebuie trecute în moțiune, cred că avem responsabilittae ca partid atunci când susținem un guvern să-l susținem până la capăt. Nemulțumirile le tranșăm în partid".





Fostul ministru al Justiției cere clarificări de la succesorul său în cazul documentului legat de clasarea unuia dintre dosarele lui Klaus Iohannis.