Florin Gheorghe: „La Şcoala 28 sunt probleme cu iz penal care nu pot fi trecute cu vederea”

Florin Gheorghe: „La Școala 28 sunt probleme cu iz penal care nu pot fi trecute cu vederea”

Deputatul constănțean Florin Gheorghe, de la UNPR, a solicitat în mod expres prezența la Constanța a Corpului de Control al Ministrului Educației pentru a fi verificată situația de la Școala nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța.Mai mult, luni, 15 iunie, deputatul Florin Gheorghe a adresat în plenul Camerei Deputaților o interpelare Ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, cu privire la nemulțumirile și acuzațiile cadrelor didactice de la Școala nr. 28 „Dan Barbilian” din Constanța.„I-am adresat domnului ministru Sorin Câmpeanu o interpelare cu privire la nemulțumirile cadrelor didactice de la Școala Dan Barbilian. Am luat și eu act de problemele dascălilor care au încercat toate căile legale pentru a soluționa problemele din instituție. Ceea ce m-a determinat să mă adresez direct domnului Cîmpeanu a fost lipsa de reacție a ministerului, în special a Corpului de Control al ministrului, deși acesta a fost sesizat în urmă cu jumătate de an. Problemele pe care cadrele didactice le sesizează sunt extrem de grave, plecând de la falsul și uzul de fals de care este acuzată conducerea școlii și mergând până la conflict de interese și abuz în serviciu. La Școala 28 sunt probleme cu iz penal care nu pot fi trecute cu vederea! Astfel, deși cadrele didactice au sesizat acest organism încă din data de 15 decembrie 2014, Corpul de control nu s-a deranjat nici măcar să formuleze un răspuns sec, tipizat din categoria pe care mulți dintre noi o cunoaștem. La gravitatea faptelor descrise în memoriul care mi-a parvenit și mie, Corpul de Control trebuia să bată a doua zi la ușa unității școlare. Am toată încrederea că domnul ministru Cîmpeanu va dispune verificări în propriul minister pentru a vedea motivele pentru care Corpul de Control nu a reacționat. De asemenea, am încredere că domnul ministru va reacționa favorabil, așa cum a făcut-o până acum la toate sesizările mele, și va dispune de urgență verificări la unitatea școlară. Sper să nu lase aceste verificări în sarcina Inspectoratului Școlar Județean, pentru că astfel nu s-ar face decât să se mușamalizeze tot!”, a declarat deputatul UNPR, Florin Gheorghe.