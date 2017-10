Florin Gheorghe atrage atenţia asupra presiunilor pe care baronii locali le fac asupra justiţiei

1

parlamentarii complicii baronilor

Atribuirea denumirii de "tarabostes" lui Voiculescu ni se pare deplasta,Tarabostes fiind nobilimea geto-daca,elita conducatoare,nu tagma jefuitorilor.Ca de obicei,dl deputat Florin,la fel ca dl senator Gigel,nu da nici un nume,lasand la latitudinea noastra sa-i identificam pe baroni.Era bine daca dl Florin facea un minim efort sa se documenteze si sa argumenteze afirmatiile,renuntand la generalitatile menite sa mascheze printre altele si faptul ca la aparitia baronilor au contribuit toate partidele,inclusiv PD si PDL.Asaltul impotriva justitiei,a statului de drept a inceput din momentul preluarii puterii de catre Iliescu,si dus la apogeu si perfectiune de catre Nastase-patru-case.Dl Florin putea profita de ocazie ca sa-l citeze pe colegul sau parlamentar dl Hasotti,marele istoric si fost liberal actual social-democrat,adica uselist care declara in Parlament pe data de 11.10.o2 urmatoarele: " Instalarea actualului guvern in decembrie 2ooo (Nastase) a adus cu sine si imixtiunea politicului in actul de justitie,in scopuri personale si de partid ".Este vorba de faza culminanta a politicii neocomuniste.Chiar daca nu se refera direct la justitie,sa-l citam si pe dl Mazare care scrie in ziarul Telegraf din 13.01.93 urmatoarele: " Numai oportunistii,prostii,chiorii si imbecilii nu vor sa vada ,sa recunoasca faptul ca ne aflam in plin proces de retauratie comunista....Numirea de catre partidul de guvernamant a oamenilor sai,la conducerea prefecturilor si in toate posturile cheie,este un act politic care impune extinderea caracatitei puterii in teritoriu si insusirea cat mai stransa si completa a ciolanului ".Numai in urma acestor "procese istorice" a reusit dl Florin sa ajunga parlamentar,coleg cu elita politichiei romanesti din care fac parte si dnii Chiru, Tararache,Victor Manea,Condurateanu,Hasotti,Banias,Dragomir,Eduard Martin,si numeroase alte mediocritati,oameni fara cariera profesionala,fara opera.Cu astfel de politicianisti,nu e de mirare ca se petrec atatea fapte mizerabile cu efecte dezastruoase asupra cetatenilor.Daca toti acesti domni cu mari pretentii de salvatori ai patriei s-ar aduna in fata primariei,zilnic, si ar protesta impotriva pretului gicacaloriei,ar binemerita recunostinta cetatenilor.