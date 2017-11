Fiul lui Adrian Năstase s-a înscris în PSD

Ştire online publicată Marţi, 14 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Mihnea Năstase, fiul fostului premier Adrian Năstase, s-a înscris, de curând, în PSD, fiind în Organizația de tineret a sectorului 1.El a precizat că eu existat influențe de stânga din familie, acestea având o influență asupra deciziei sale.Mihnea Năstase consideră că nu este momentul prielnic pentru a se discuta dacă PSD a fost nedrept cu tatăl său.„Nu cred că este un moment prielnic să discutăm despre chestiunile astea, cred că e momentul să ne uităm spre viitor în momentul ăsta și având în vedere că am participat la un congres unde deschidem viitorul TSD-ului cred că trebuie să ne gândim la această chestiune. Cred că este momentul să încep să mă gândesc la anumite strategii de viitor. Sunt pur și simplu foarte fericit că am reușit să intru în organizația TSD și PSD și că voi reuși să susțin măcar prin prezența mea, aici, proiectele partidului”, a declarat Mihnea Năstase la Romexpo, unde a participat la Congresul TSD.Fiul fostului premier a menționat că nu mai este consilier al europarlamentarului PSD Cătălin Ivan, care a avut, în ultima perioadă, mai multe poziții critice la adresa conducerii partidului.„Nu mai sunt consilier al lui Cătălin Ivan. Acum am o altă funcție de consilier, în cadrul delegației române socialiste de la Parlamentul European. Evident, nu doresc să comentez în niciun caz deciziile pe care le iau unii și alții. Până la urmă fiecare își vede interesul și prin deciziile lor se gândesc la strategia de viitor”, a mai spus Mihnea Năstase, citat de Agerpres.