Firea, scrisoare către membrii PSD: Refuz să iau în calcul excluderea mea din partid. Nu vreau să candidez la prezidenţiale

Firea, scrisoare către membrii PSD: Refuz să iau în calcul excluderea mea din partid. Nu vreau să candidez la prezidențiale

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a transmis, vineri, o scrisoare deschisă membrilor PSD, transmițând în document că nu are un război cu Liviu Dragnea, că nu se pune problema unei alegeri între ea și liderul PSD, precizând totodată că refuză să ia în calcul excluderea din partid."Dragi colegi social-democrați, membri și simpatizanți ai PSD, Se încearcă în ultimele zile acreditarea în spațiul public a ideii că în partid are loc un război între Gabriela Firea și Liviu Dragnea, din care PSD nu are decât de pierdut. În realitate, lucrurile nu stau deloc așa, și voi încerca să explic de ce. În primul rând, nu se pune problema ca cineva să aleagă între mine și Liviu Dragnea, și asta dintr-un motiv cât se poate de simplu: așa cum am mai spus-o de nenumărate ori, și o mai spun încă o dată, cu toată responsabilitatea, NU doresc să fiu președintele PSD. Nu îl critic pe președintele partidului pentru a-i lua locul și nici pentru a-l da afară din partid. Comitetul Executiv este cel care se va pronunta prin vot democratic", transmite Gabriela Firea.Edilul precizează că nu vrea să fie desemnat candidat la alegerile prezidențiale și că refuză să ia în calcul excluderea din PSD."Am vorbit serios cand am garantat continuarea proiectelor din Capitala Romaniei. Nu sunt o dizidentă și nu urmăresc sub nicio formă scindarea sau slăbirea partidului! N-am făcut altceva decât să fiu sinceră și să spun public anumite lucruri pe care eu le consider nocive pentru partid în ansamblul său și pentru modul cum este perceput în societate. Nu am adoptat o poziție de forță și nu am încercat să-mi impun punctul de vedere altfel decât cu forța argumentelor. Dacă demersul meu va rămâne fără rezultat, nu voi pleca din partid, nici pentru a mă alătura altei formațiuni nici pentru alte scopuri, ci voi rămâne în PSD, pentru că vreau să știe toată lumea că pentru mine calitatea de membru al acestui partid este mai importantă decât orice funcție politică sau administrativă. Refuz să iau în calcul excluderea mea din partid, pentru că încă mai sper că declarațiile tuturor colegilor mei cum că PSD este cea mai democratică formațiune nu sunt doar pentru a da bine la televizor", potrivit sursei citate.Primarul general al Capitalei reiterează, în scrisoare, că a fost toată viața un om de stânga, că provine dintr-o familie simplă și că s-a obișnuit să obțină prin muncă orice rezultat, motiv pentru care, susține Firea, a rămas fidelă valorilor social-democrației. Edilul amintește de momentul în care s-a înscris în PSD, de mandatul de senator pe care l-a avut și spune că și-a făcut datoria conștiincios, inclusiv ca membru în comisii speciale dificile precum „Roșia Montană” sau „Nana”."Prin tot ce am solicitat, în acești doi ani, Guvernului și Parlamentului, nu am adus niciun fel de prejudiciu celorlalte unități administrativ teritoriale, ci dimpotrivă, le-am reprezentat și lor interesele, așa cum a fost în cazul compensărilor la bugetele locale, la Codul Administrativ sau în procesul de modificare a Legii achizițiilor publice. Mi s-a reproșat, pe de o parte, că am ales calea răfuielii publice, în loc să spun ce am de spus în interiorul partidului, iar pe de altă parte, că am ales prost momentul acestei răzvrătiri, unii spunând că trebuia să mai aștept și să nu pun paie pe foc într-un context și-așa încărcat, iar alții că am tăcut mult prea mult timp, susținându-l necondiționat pe actualul președinte", susține Gabriela Firea.Sursa: Româniatv.net