Firea (PSD): Aştept ca liberalii să explice cum se opun reducerii taxelor

1

Lichelism!

Anelidele din haita sasului, tin mortis sa ne demonstreze zilnic ca sunt multumiti ca au o teasta goala deasupra capului si sunt bucurosi ca nu ii ploua in gat! La ei idei putine dar fixe! In paralel , sasul ne arata cat de mult isi iubeste tara in care a reusit prin pacaleli si "servicii" sa devina ce este, dar sper sa nu tina jmecheria mult timp, romanii cu mintea la purtator sunt constienti ca, hans, continua dezastrul inceput de mafiotul Basescu!