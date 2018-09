Firea: Îmi pare rău să o spun, dar relaţia cu Dragnea este tensionată

Firea: Îmi pare rău să o spun, dar relația cu Dragnea este tensionată

Primarul Gabriela Firea a declarat, după ședința Cex, că admite că relația sa cu Dragnea este tensionată, și o spune cu părere de rău."Îmi pare rău să o spun, dar relația cu domnul Dragnea este tensionată", a spus Gabriela Firea.Primarul a precizat după ședință, că Corina Crețu a abilitat-o să transmită avertismentele C.E, privind îngrijorările de la protestul din 10 august."Trebuie sa va explic contextul (cererii de demisie a lui Carmen Dan - n.r.). Eu am luat cuvantul si le-am transmis colegilor, in special domnului presedinte, faptul ca am vorbit ieri cu doamna comisar Cretu, care mi-a relatat o discutie cu comisarii si cu domnul presedinte Juncker, care si-a exprimat ingrijorarea fata de situatia din Romania. Accentand ca ceea ce s-a intamplat la 10 august nu este apreciat, deoarece sunt de acord ca instituiile democratice ale statului de drept trebuie aparate, in sensul ca interventia jandarmilor a fost corecta pana la un punct, nu au fost de acord ca manifestantii care nu au fost violenti au trebuit sa suporte gazele lacrimogene si erau de ajuns alte masuri. Aceasta a fost ingrijorarea comisarilor europeni, care mi-a fost transmisa prin doamna Cretu, care m-a abilitat sa transmit acest lucru colegilor din PSD", a declarat Firea.Totodată, Primarul Capitalei a afirmat că, pe 18 septembrie, Juncker va face referire în discursul său și la violențele din 10 august. "Sigur, suntem independenti, suverarni, dar nu este usor sa vedem ce se transmite pe plan extern. Pe 18 septembrie se discuta ca Bulgaria va avea anumite avantaje, iar noua ni se va mentine MCV-ul", a mai precizat Firea.