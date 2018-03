Firea: Îmi dau demisia din toate funcţiile politice dacă proiectele Capitalei rămân blocate

Firea: Îmi dau demisia din toate funcțiile politice dacă proiectele Capitalei rămân blocate

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, că își va da demisia din toate funcțiile politice dacă nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru București, transmite Agerpres.ro."Dacă voi avea susținerea colegilor de la București și din Organizația de femei pentru un post de vicepreședinte național, voi candida, dar asta nu mă împiedică ca, în momentul în care voi constata că în continuare proiectele Capitalei sunt blocate, într-un timp rezonabil pe care doamna prim-ministru îl știe, pentru că am dialogat pe acest subiect, dacă aceste termene sunt depășite, eu nu mai aștept, așa cum am făcut până acum. Am iertat, am plecat, am sperat din nou, am luat-o din nou cu munca de Sisif. Nu! Îmi dau demisia, măcar consider că nu am o voce în BPN", a spus Firea, la Palatul Parlamentului, înainte de începerea ședinței conducerii PSD.Ea a adăugat că proiectul spitalului metropolitan așteaptă de câteva luni de la Guvern aprobarea unui teren de cinci hectare pentru construcție.Întrebată dacă simte că sunt colegi de-ai săi care îi pun bețe în roate, Firea a răspuns: "Categoric, da"."Categoric, da. Și mi-aș dori să aflu și motivul pentru care sunt puse bețe în roate primarului Capitalei. Nu vreau să mă victimizez, dar este o constatare, (... ) probabil ca să nu realizez eu lucruri foarte mari și doar să rămân cu gestionarea, administrarea Capitalei și să nu las în urma mea niște proiecte mari, niște proiecte reper, simbolice, pe care să le aprecieze atât bucureștenii, cât și întreaga țară", a menționat Firea.Ea a afirmat că nu poate să spună cine sunt aceste persoane care îi pun bețe în roate, pentru că nu le știe."Este vorba de oameni care lucrează în ministere, care sunt în aceste entități administrative de ani de zile, care spun de fiecare dată - a mai venit un ministru, nu-i nimic, eu sunt aici, eu sunt peren precum bradul în vârf de munte și care reprezintă interese financiare foarte importante. Într-adevăr, am făcut apel și fac în continuare și la președintele partidului și a garantat susținere în perioada următoare, am făcut apel la doamna prim-ministru și i-am spus că un ministru nu are voie să spună că el nu poate pentru că nu îl lasă directorii, pentru că directorii, dacă ar realiza o minimă verificare, ar constata că au interese financiare, economice. Până la urmă, un minister este asumat politic și ministrul, dacă nu este în stare să îl conducă și se lasă subjugat de către directori, înseamnă că nu e bun de ministru și aici intervine problema politică. Voi spune de fiecare dată ce miniștri își fac treaba și ce miniștri nu își fac treaba", a susținut primarul general al Capitalei.