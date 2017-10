Finlanda susţine aderarea României la Schengen

Finlanda susține aderarea României la Schengen

Ministrul finlandez al afacerilor europene și comerțului internațional, Alexander Stubb, a declarat că Finlanda sprijină aderarea României la Schengen dacă sunt îndeplinite toate criteriile. „Finlanda sprijină aderarea României la Schengen în două etape, iar o decizie ar trebui luată în această vară, dacă toate criteriile sunt îndeplinite, astfel ca granițele aeriene și maritime să intre în Schengen și o posibilă decizie mai târziu privind granițele terestre. Am avut o dezbatere îndelungată în această privință în Parlamentul finlandez, anul trecut și la începutul acestui an, și am ajuns la concluzia că trebuie să facem tot posibilul pentru ca România să fie membră. Bineînțeles, calitatea de membru presupune ca toate criteriile să fie îndeplinite”, a spus Alexander Stubb, după întâlnirea cu ministrul de Externe, Cristian Diaconescu. Oficialul finlandez a subliniat că există detalii finale de clarificat cu privire la aderarea României la spațiul de liberă circulație.