Finanţarea pentru grădiniţele cu profil sportiv va începe din acest an

Finanțarea pentru grădinițele cu profil sportiv va începe din acest an

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, astăzi, că schema de ajutor de stat pentru programul referitor la construirea de grădinițe cu profil sportiv are un buget total de 500 de milioane de euro, iar finanțarea va începe din acest an.„În ședința de Guvern de astăzi, a fost adoptat un memorandum referitor la aplicarea Programului «Investim în copii, investim în viitor». Este vorba practic despre instituirea schemei de minimis privind acest program prin care susținem construirea, amenajarea și dotarea a 1.000 de grădinițe cu profil sportiv. Schema de ajutor de stat are un buget total de 500 de milioane de euro, finanțarea va începe din acest an și va fi inclusă în bugetul pentru anul 2019. Schema de ajutor de minimis are un caracter multianual, se derulează până la data de 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire în raport cu reglementările europene. Se pot emite acorduri pentru finanțare până la sfârșitul anului viitor, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2019 - 2022”, a anunțat Barbu, citat de Agerpres.El a adăugat că sprijinul va consta, în principal, în ajutor de minimis de până la 500.000 de euro din cheltuielile eligibile pentru construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea grădinițelor cu profil sportiv, iar acest ajutor va fi plătit investitorului după terminarea lucrărilor și obținerea autorizației de funcționare provizorie de la Ministerul Educației Naționale.