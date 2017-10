„Finalul anului să găsească România cu regiuni administrative înfiinţate şi funcţionale”

„Finalul anului să găsească România cu regiuni administrative înființate și funcționale”

Vicepremierul Liviu Dragnea afirmă că unul dintre obiectivele Guvernului este înființarea regiunilor de dezvoltare, care să fie și funcționale până la sfârșitul acestui an, pentru ca acestea să poată beneficia de fonduri din bugetul UE, care va fi alcătuit pentru perioada 2014-2020.Liviu Dragnea, vicepremier și ministrul Dezvoltării Regionale, a afirmat, vineri, la Ploiești, că unul dintre obiectivele ministerului pe care îl conduce și ale Guvernului este regionalizarea, proces care ar trebui finalizat până la sfârșitul acestui an, astfel încât regiunile să beneficiere de fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2014 - 2020."Vom lua de la guvernul central acele competențe de dezvoltare și de administrare care nu trebuie să mai rămână la un guvern central și vor fi transferate la regiuni. Finalul acestui an trebuie să găsească România cu regiuni administrative înființate și funcționale. Exercițiul financiar al Uniunii Europene 2014 - 2020 trebuie să găsească regiunea administrativă în România, în așa fel încât regiunea să devină partener direct cu Comisia Europeană și nu Guvernul României", a spus Liviu Dragnea în fața a aproximativ 500 de funcționari publici, aleși locali și parlamentari care au asistat, la Ploiești, la semnarea unui contract de finanțare pentru un pasaj rutier în județul Prahova.El a adăugat că regionalizarea este o măsură care va avea rolul de a micșora timpii de întârziere, de a micșora birocrația și de a stimula "toate motoarele de dezvoltare pe care acum nici măcar nu le bănuim, care există latent în fiecare regiune".Dragnea a mai spus că în mod "categoric" regionalizarea "nu înseamnă că se pune sub semnul întrebării vreodată noțiunea de stat unitar".