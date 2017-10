Filaret Sîntion a fost numit preşedinte la PC Constanţa

2

Filaret Sintion a fost numit presedinte la P.C. Constanta

Este sansa unui partid sa aiba presedinte de filiala locala un profesionist in comunicare . Daca simplii membrii ai organizatiei ar constientiza ca este bine sa asculte si sa actioneze conform strategiei gandite si propuse de un presedinte competent ar avea o sansa uriasa de a se impune in plan local si sa obtina simpatia si adeziunea alegatorilor . Problema cea mai grava din Romania este faptul ca tinerii nu-si gasesc locuri de munca . Tineretea si munca este sansa oricarei natiuni. De fapt, acesta este cel mai mare pericol al Romaniei. Tinerii emigraza pentru ca nu-si gasesc viitorul in tara noastra. Pacat ca aceasta chestiune este luata in serios doar de un partid mic. Competenta conducerii ne lipseste noua. Domnul Profesor incearca sa se impuna pentru ca stie ce vrea . Si asta ,de zeci si zeci de ani. Poate fii cea mai solida za dintrun lant al solidaritatii sociale. De unul singur nu reuseste prea mult ,insa in fruntea unei echipe competente isi poate pune in practica competenta uriasa . Aceasta este calauza sa . Tinerii sa contruiasca un destin pe care-l meritam . Iata un Om pe care l-as vota cu toata convingerea . Eu il vad de departe cel mai competent Om care merita sa fie cap de lista USL. Insa ...