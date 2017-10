Fiii satului Albeşti s-au reunit la petrecerea organizată de primarul Gheorghe Moldovan

Fiii satului Albești s-au reunit la petrecerea organizată de primarul Gheorghe Moldovan

Ştire online publicată Marţi, 19 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

La fel ca și în anii trecuți, primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan, și consilierii locali au organizat sărbătoarea „Fiii satului Albești”.Potrivit primarului Gheorghe Moldovan, acest eveniment devenit tradiție, nu este organizat întâmplător în apropierea sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, acesta având menirea de a ține comunitatea unită și de a-i apropia pe oameni de familie, de școală, dar și de biserică. Acțiunea face parte din seria evenimentelor dedicate „Zilei comunei Albești” care a început încă de săptămâna trecută cu diverse activități școlare și se va finaliza, joi, 21 mai, atunci când este hramul bisericii din localitate.Atmosfera de petrecere câmpenească a debutat, duminică, pe Valea Albeștiului la ora 13, cu tradiționalele lupte tătărești. Ulterior, pe scena amenajată special pentru acest eveniment au urcat pentru a-i încânta pe cei prezenți cu melodii frumoase, Sonny Flame, Simona Nae, Niculina Stoican, Constantin Enceanu, Elisabeta Turcu, Nicolae Datcu.Toți cei prezenți s-au simțit foarte bine deoarece adulții au dansat pe ritmuri de muzică populară și ușoară, în hore fiind prinși atât consilierii locali cât și primarul Gheorghe Moldovan.„În fiecare an așteptăm cu nerăbdare și ne pregătim cum se cuvine pentru luna mai, atunci când domnul primar organizează această întâlnire a celor care s-au născut aici și au plecat în alte localități, dar și pentru cei care au rămas să trăiască în Albești. Este o tradiție la care ținem foarte mult deoarece avem ocazia să ne revedem cu persoane cu care am copilărit, dar care au ales să locuiască în alte locuri. De fiecare dată, la sfârșit ne spun că nicăieri nu este ca acasă, așa cum este la Albești. Este o ocazie pe care o avem de a depăna amintiri, dar și de a ne simți bine și a ne distra împreună”, a declarat una dintre localnice.Pe de altă parte, nici cei mici nu au fost uitați, deoarece organizatorii au dispus ca, în zona evenimentului, să fie amenajat un parc de distracții, cu trambuline gonflabile, mai multe jocuri roata norocului, dar și terase cu dulciuri, înghețată, sucuri și vată de zahăr. Totodată, de la eveniment nu au lipsit nici standurile cu suveniruri.„A devenit o tradiție să organizăm această serbare câmpenească și, de la an la an, vin tot mai mulți oameni. Mă bucură nespus când văd că oamenii se simt bine deoarece, într-un fel este recunoscut efortul meu și al consilierilor locali de a organiza astfel de evenimente recreative pentru adulți, dar și pentru copii. Banii pentru organizarea acestor acțiuni au provenit din bugetul local și din sponsorizări”, a mai declarat Gheorghe Moldovan.Dacă evenimentul „Fiii Satului Albești” a început cu un moment dedicat școlii și a continuat cu o serbare câmpenească la care a fost invitată întreaga comunitate, sărbătoarea se va încheia, joi, 21 mai, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, fiind prăznuit cu această ocazie hramul bisericii din Albești. Ca în fiecare an, după slujba religioasă, comunitatea va participa la agapa frățească dată în cinstea zilei Sfinților Împărați Constantin și Elena. Mai multe fotografii de la petrecerea câmpenească „Fiii Satului Albești” puteți vedea pe site-ul www.cugetliber.ro.