Festival Transfrontalier România – Bulgaria, la Grădina

Primarul comunei Grădina, Gabriela Iacobici are în vedere 12 proiecte pe care va încerca să le implementeze anul acesta. În cazul aprobării lor, comuna Grădina va beneficia de o grădiniță nouă, de reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare și de repararea drumurilor comunale. Toate aceste proiecte vor fi realizate cu bani din partea Guvernului prin programele Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului. De asemenea, în cazul în care se vor primi bani de la Fondul de Mediu, în localitate vor exista opt kilometri de aliniamente plantate prin programul de finanțare nerambursabilă inițiat de Administrația Fondului de Mediu în urmă cu doi ani. O altă idee pe care primarul Gabriela Iacobici o are vizează sporirea nivelului cultual și artistic din comună prin realizarea unui Festival Transfrontalier România-Bulgaria. Proiectul pentru acest eveniment cultural a fost depus și declarat eligibil , urmând ca în cazul în care va fi aprobat să primească finanțare europeană. În plus, se lucrează la obținerea de fonduri pentru construirea a două clădiri de relevanță pentru tinerii din localitate: un centru de zi pentru copiii din familiile defavorizate și o sală de sport cu bazin de înot. Valoarea întregii documentații pentru proiectele puse în discuție se ridică la peste trei miliarde de lei vechi, bani care „nu ar fi fost de ajuns pentru a se face altceva concret”. „Nu cred că aș fi putut face altceva cu acești bani. Am considerat că este mai bine să îi investesc în proiecte prin care să reușesc să obțin sume mai mari și lucruri concrete. Din 12 proiecte, trebuie să se aprobe 3-4, de la care vom obține mai mulți bani decât am investit în toate proiectele. Altfel, dacă nu cerem noi, cine e dispus să dea bani la Grădina?”, afirmă primarul Gabriela Iacobici.