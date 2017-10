Femeile şi pensionarii din PNL Constanţa cer reluarea alegerilor municipale

Femeile și pensionarii din PNL Constanța cer reluarea alegerilor municipale

Organizația Femeilor Liberale și cea a Pensionarilor din Constanța au anunțat ieri că vor contesta rezultatul alegerilor din cadrul Adunării Municipale de sâmbătă și vor solicita reprezentanților de la centru reluarea scrutinului. Potrivit liderului femeilor liberale, Olga Zeicu, biroul organizației a decis ieri, cu doar trei voturi „împotrivă” dintr-un total de 15, contestarea alegerilor de sâmbătă și reluarea lor. „Nu vreau să fac circ, dar am coloană vertebrală și poziția mea nu îmi permite să accept așa ceva. Chiar cu riscul de a-mi pierde funcția. Trei sferturi din sală îmi erau total necunoscuți. Unora le-am cerut și buletinele și am constatat că erau din Năvodari. Suntem foarte supărați toți. Au fost sute de oameni aduși cu autocarele din alte localități”, a mărturisit ea. „Vreau să se afle adevărul“ Liderul pensionarilor liberali, Eugen Cojocaru, a declarat pentru ziarul „Cuget liber” că nu s-a pus problema „unor găști” „Victor Manea” și „Dănuț Culețu”, ci a fost vorba strict despre corectitudinea acestor alegeri. „Noi nu eram supărați dacă ieșea președinte Victor Manea, însă alegerile trebuia să fie organizate corect. În ultima săptămână cel puțin, le-am cerut în fiecare zi să vedem și noi convocatorul și ne plimbau de la un birou la altul, de la o persoană la alta. Ne-au păcălit în fiecare zi și l-au adus în ziua alegerilor cu jumătate de oră înainte”, s-a plâns Eugen Cojocaru. El a mai atras atenția și asupra faptului că zeci de persoane au devenit membri „peste noapte” astfel încât au apucat să voteze și aceștia, în condițiile în care, potrivit statutului, nu pot vota decât cei care au cel puțin trei luni vechime. Eugen Cojocaru a subliniat, din nou, faptul că sute de pensionari și zeci de tineri și femei nu au putut vota pentru că nu se regăseau pe listele delegaților. „Noi nu vrem decât să se afle adevărul. Liberalii trebuie să spună adevărul. Și nu am să plec din partid pentru că nu vreau să le fac plăcerea”, a completat el. În privința unor posibile sancțiuni, Eugen Cojocaru chiar a rugat conducerea PNL să le aplice. „Îi rugăm să ne dea sancțiuni. Să vedem și noi pentru ce. Pentru că am spus adevărul?”, a ridicat el problema. „Este păcat că ne-au îndepărtat și ne-au izolat”, a mai afirmat Eugen Cojocaru. „Nici Crin Antonescu nu îi iartă“ Liderul pensionarilor și-a mai exprimat speranța că președintele PNL, Crin Antonescu, le va face dreptate în cele din urmă. „Îl cunosc foarte bine pe Crin Antonescu. Și cred că nici dumnealui nu îi iartă, pentru că este un om corect”, a fost de părere Eugen Cojocaru. Referitor la viitoarele alegeri, el a menționat că sunt slabe șanse ca Dănuț Culețu să se răzgândească. „Dar măcar să se facă alegeri curate”, a concluzionat el.