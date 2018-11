Femeile liberale din Constanța și-au ales liderul. Mihaela Antoanela Scrieciu, noul președinte

Comitetul de Coordonare Județean al Organizației Femeilor Liberale Constanța întrunit sâmbătă, 3 noiembrie, la sediul Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, a desemnat-o pe Mihaela Antoanela Scrieciu în funcția de președinte al noului Birou Politic Județean al Organizației Femeilor Liberale Constanța.La eveniment au participat 143 de femei liberale din județul Constanța, cărora li s-au alăturat președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, secretarul general al OFL Daniela Nicolescu, secretarul general adjunct OFL Carmen Mirela Alecu, secretarul regional OFL Adriana Georgescu, secretarul regional OFL Adriana Câmpeanu, președinte al Organizației municipale OFL Constanța, președintele OFL Tulcea Doina Săcui, președintele OFL Vrancea Ana Maria Dimitriu, primari și consilieri județeni ai Partidului Național Liberal.În discursul său, președintele Filialei PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, le-a felicitat pe femeile liberale care s-au implicat în reorganizarea OFL la nivelul județului Constanța și le-a asigurat de sprijinul său necondiționat în toate acțiunile viitoare.„Partidul Național Liberal este, în acest moment, un partid hotărât să ajungă la guvernare însă trebuie să fim conștienți că astfel de bătălii nu se câștigă ușor, ci cu oameni hotărâți, determinați, implicați. Trebuie să demonstrați că aveți capacitate de reacție, de a organiza acțiuni, de a atrage noi membri, că sunteți vizibile”, a afirmat deputatul Bogdan Huțucă.Noul președinte al OFL Constanța, Mihaela Antoanela Scrieciu, este antreprenor, are 44 de ani, este de profesie avocat și mamă a doi copii.În discursul său, Mihaela Antoanela Scrieciu a reamintit faptul că, în prezent, Organizația Femeilor Liberale are funcționale, la nivelul județului Constanța, 21 de organizații.„Mulțumesc pentru sprijinul acordat tuturor celor care s-au implicat activ în înființarea noilor organizații și vă asigur că nu ne vom opri aici! Am credința că noi, femeile liberale, vom deveni o forță reprezentativă pentru PNL la nivel județean și este foarte important ca, în orice acțiune pe care o vom întreprinde atât în politică, cât și în viața de zi cu zi, să ne păstrăm feminitatea și rolul activ în societate!”, a subliniat Mihaela Antoanela Scrieciu.În urma exprimării votului, structura Biroului Politic Județean al OFL Constanța este următoarea: președinte - Mihaela Antoanela Scrieciu, prim-vicepreședinți - Carmen Mirela Alecu și Dana Mariana Constantinescu, vicepreședinți - Mihaela Andrei, Anișoara Comăniță, Liliana Cristian, Dorina Iancu, Filiz Sadet Ismail, Luminița Iuruc, Costina Paraschiv, Antonela Tode și Florentina Țigmeanu, membrii cu rang de vicepreședinte - Guler Amet, Stana Babacea, Mădălina Călin, Anișoara Floroaei, Ileana Fușaru, Vasilica Glăvan, Niran Isleam, Alina Maria Mavrodin, Sorina Popa, Ioana Robu, Florica Stroe, Valentina Simona Tudose și Emilia Vrejoiu, iar trezorier este Lenuța Sima.