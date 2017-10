Femeile liberale au prietenii vechi cu cele din PSD şi PC

Femeile liberale au prietenii vechi cu cele din PSD și PC

Femeile din Uniunea Social Liberală aflate în conducerea celor trei partide au relații de prietenie stabilite cu mult înaintea creării formațiunii politice. Dacă între bărbații din partide mai există probleme și dispute, femeile Uniunii, în special cele liberale, nu au nimic împotriva colaborării cu cele din PC și PSD, ba chiar sunt încântate de acest aspect. Potrivit Aureliei Frâncu, președinte al Organizației Județene de Femei a PNL Constanța, la momentul actual, nu s-a discutat nimic concret despre eventualele proiecte comune, dar este convinsă că aceste inițiative vor exista, deoarece are o colaborare „foarte bună” cu membrele organizațiilor de femei din celelalte două partide. Frâncu afirmă că este foarte apropiată de femeile din PC și PSD, fiind „cunoștințe vechi”. „La momentul acesta, nu am stabilit nimic. Agenda de lucru o vom pune la punct în funcție de discuțiile pe care le vom avea la nivelul organizației județene. Cred că vom avea o colaborare foarte bună cu organizațiile de femei din celelalte partide. Chiar ne înțelegem foarte bine, ne cunoaștem de foarte multă vreme, cu unele persoane am fost colegă de muncă. Cu siguranță vom avea proiecte comune, pentru că există latura socială ce trebuie abordată. Sunt foarte multe lucruri de făcut”, a declarat Aurelia Frâncu.