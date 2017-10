Femeile din spatele consilierilor judeţeni ies în faţă

Femeile din spatele consilierilor județeni ies în față

Din dorința de a prezenta și celelalte laturi ale aleșilor noștri județeni, ziarul „Cuget Liber“ și-a propus să aducă în atenția publică femeile (mai mult sau mai puțin) puternice care se află în spatele consilierilor. Dacă ar fi să luăm în calcul strict declarațiile de avere ale aleșilor județeni, atunci am putea spune că soția șefului Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, o duce cel mai greu din punct de vedere financiar. Codruța Constantinescu figurează cu un loc de muncă la On Plonge SRL, pentru care primește un salariu minim pe economie(?!). Ruxandra Luminița Darie, soția vicepreședintelui CJC, Cristian Darie, este notar public. Și soția celui de-al doilea vicepreședinte, Cristinel Dragomir, lucrează în domeniul juridic, având un cabinet de avocatură. Rodica Dragomir este și membru în Consiliul de Administrație al RAJDP (Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri). În domeniul juridic, activează și democrat-liberalul Adrian Gheorghiță și soția sa Camelia Mariana Gheorghiță, amândoi practicând avocatura. Primărie + CJC = Love Există apoi cupluri care fac și mai puternică relația dintre Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța. Dacă social-democratul Nicolae Dospinescu activează pentru CJC, soția sa, Ramona Dospinescu, este directoarea Direcției de Patrimoniu din cadrul Primăriei Constanța. Colegul său din PSD, Nicolae Stelian Fronescu, este atât consilier județean, cât și director al Direcției Piețe, Târguri și Oboare (DPTO) din cadrul Primăriei Constanța. Soția sa, Daniela Fronescu, este contabil al aceleiași direcții (DPTO). Apoi, soția lui Gheorghe Mihăeși, Gabriela Mihăeși, lucrează tot în cadrul CJC, în calitate de consilier la Direcția Județeană Publică de Evidență a Persoanelor Constanța. Afaceri de familie Familia Bocănete își desfă-șoară o bună parte din activitate în cadrul Fundației „Gaudeamus”, al cărei președinte este chiar Paul Bocănete. De asemenea, Ecaterina Bocănete are și un cabinet medical individual, fiind medic de familie. Soția lui Paul Bocănete a mai fost și acționar la SC Socep SA, dar și-a vândut acțiunile. Ion Dumitrache a participat la capitalul unui număr de 11 societăți comerciale, printre care și SC Eurosantis SRL, unde soția sa este farmacist diriginte. Maria Dumitrache mai deține și funcțiile de director la SC Cristal-Jupiter SA și de administrator la SC Farm Mond SRL. Și cuplul Maria și Ilie Hondoreanu pare interesat de afacerile în familie. El este director general la Holding Hondor Stil, iar ea director comercial la aceeași societate. În sfera demnitarilor Democrat-liberalul Adrian Iancu Stavrositu se poate mândri cu soția sa, Maria Sta-vrositu, care a ajuns deputat în urma alegerilor parlamentare din toamna lui 2008. Vremea pensionării Soțiile unor consilieri județeni, precum Nicolae Buriac, Dumitru Florea și Eugen Silaghi, s-au pensionat. Pe de altă parte, unele dintre ele au obținut venituri și din alte surse. Așa este cazul Mioarei Buriac care a mai avut venituri și din agricultură. La catedră Soția consilierului liberal Victor Ilie Rădulescu este conferențiar la Universitatea „Ovidius” Constan-ța. Și soția pesedistului Nicolae Peride are activități didactice la „Ovidius”, dar și la Colegiul Economic „Carol I”. Tot la Carol I, este profesoară și soția democrat-liberalului Florian Constantin. Potrivit declarațiilor lui Gheorghe Șuțu, soția sa, Maria Șuțu, activează tot în domeniul educațional.