Femeile din PSD pun ţara la cale de la Constanţa

Femeile din PSD pun țara la cale de la Constanța

Social-democratele s-au reunit și vineri la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia unde, în perioada 25-28 august, are loc Școala de Vară Politică a Femeilor din PSD.În deschiderea evenimentului a avut loc dezbaterea privind alegerile parlamentare care se apropie cu pași repezi, dar s-a luat în discuție și modificările privind Legea alegerilor generale, votul din Diaspora, aceasta fiind moderată de președintele Camerei Deputaților, Florin Iordache. Ulterior, au fost puse în discuție bunele practici privind dezvoltarea localităților în care femeile au fost alese primar, în acest sens având loc și o deplasare în comuna Cumpăna unde gazdă a fost primarul Mariana Gâju.De asemenea, în cadrul evenimentului s-au discutat și propunerile Organizației Femeilor Social Democrate pentru Programul de guvernare al PSD, moderator fiind președintele OFSD, Viorica Dăncilă.„Am vorbit despre rolul femeii în politică, care, an după an se dovedește tot mai important, dar mai ales am discutat despre ce ar trebui să facem ca viața femeilor din România să se schimbe în bine. Avem șansa de a ne face ascultate și, la fel de important, avem un partid și un președinte care susțin alături de noi lupta pentru îmbunătățirea condiției femeilor în societate. Sunt mândră de colegele mele care au obținut funcții în administrația locală și sunt sigură că vor face o treabă foarte bună. Noi, femeile, trebuie să continuăm să ne implicăm activ în viața publică din România, să continuăm să schimbăm lucrurile în bine pentru cetățenii acestei țări”, a declarat președintele OFSD, Viorica Dăncilă.