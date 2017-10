Femeile din PDL Mangalia au oferit daruri preşcolarilor

Femeile din PDL Mangalia au oferit daruri preșcolarilor

Organizația de Femei a Partidului Democrat Liberal, filiala Mangalia, a organizat, sub genericul „Vine, vine Moș Nicolae”, la Complex „Alutus“, un spectacol de colinde. În cadrul acestei întâlniri, 100 de copii preșcolari de la grădinițele din Mangalia și Neptun, au primit ghetuțe cu daruri de la Moș Nicolae.Au interpretat colinde, în spectacolul dedicat acestora, Narcisa Neacșu, de la Școala nr. 3 Mangalia, un grup de copii de la Grădinița nr. 3, sub îndrumarea educatoarelor Melek Medgid și Nedgidan Mault, Corul clasei a III-a, de la Școala nr. 3, sub îndrumarea învățătoarei Alina Râșnoveanu, alături de Alina Dragomir, o cunoscută tânără interpretă de muzică ușoară din localitate.