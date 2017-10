Femeile din Partidul Conservator au dus daruri copiilor de la Centrul "Micul Rotterdam"

Organizatia de Femei a Partidului Conservator a vizitat, astăzi, Centrul de plasament ”Micul Rotterdam“ din cadrul DGASPC Constanta. Astfel, 70 de copii din centrul de plasament “Micul Rotterdam” DGASPC Constanta – Director Petre Dinica, au asteptat cu nerabdare in jurul pranzului, vizita Iepurasului de Paste.Aceasta actiune intitulata “Iepuras, de la mine pentru tine” si initiata de Organizatia de Femei a Partidului Conservator Constanta (Presedinte Organizatie Municipala de Femei– Cristiana Dima, Presedinte Oranizatie Judeteana de Femei- Mariana Bolches) in parteneriat cu Scoala NR. 39 “N. Tonita“ din Constanta , a avut ca scop transmiterea generatiilor viitoare o parte din traditiile romanilor si spiritul Sarbatorilor Pascale.In cadrul acestei actiuni, copii au primit cadouri de la Iepuras, o diploma de felicitare pentru ca sunt copii puternici si curajosi, cozonaci si oua rosii vopsite de membrele Partidului Conservator. Copii de la Scoala Nr. 39 “N. Tonita” au marcat acest moment prin cantece de primavara si de sarbatoare. La finalul evenimentului copii s-au fotografiat cu Iepurasul , fotografii pe care le vor primi dupa Paste pentru a-si aminti promisiunile facute Iepurasului si pe care vor trebui sa le lipeasca pe diploma unde si-au notat ce-si propun sa invete in urmatoarea jumatate de an.Aceasta actiune a avut si scopul de a motiva copii din centrele de plasament si de-ai incuraja sa invete, sa nu inceteze sa lupte pentru ei si sa-si doreasca dezvoltarea lor personala pentru ca acestea sunt cateva din ingredintele succesului in viata. O implicare deosibita in aceasta actiune au avut și Liliana Rahau – vicepresedinte OFPC si Anca Petculescu – vicepresedinte OFPC.