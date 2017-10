Femeile din Cernavodă, sărbătorite de 8 Martie

Cu ocazia zilei de 8 martie, Primaria orasului Cernavoda a pregatit mai multe evenimente cu surprize pentru doamnele si domnisoarele din Cernavoda.Primul eveniment incepe in aceasta seara la orele 17.00 cand copii si tinerii membri ai ansamblurilor si grupurilor din cadrul casei de cultura vor prezenta spectacolul „La multi ani mamica mea. Pe scena Casei de Cultura vor urca ansamblurile Mugurelul si Florile Dobrogei, trupa Audeo, solisti de muzica usoara, muzica populara, muzica instrumentala dar si tineri care vor recita din creatiile proprii.Maine, primarul orasului Mariana Mircea va oferi flori si felicitari doamnelor si domnisoarelor din oras. Edilul orasului va merge prin diverse institutii, prin piete si le va ura doamnelor si domnisoarelor intalnite „La multi ani si o primavara frumoasa”.Incepand cu orele 13.00, la cantina Grupului Școlar Energetic din oras, sunt asteptate 350 de femei care vor petrece de 8 martie in cadrul unui eveniment organizat de primaria orasului. In cadrul petrecerii primarul Mariana Mircea va premia mai multe femei din Cernavoda printre care o amintim pe femeia cu cei mai multi copii, femeia cu cei mai multi nepoti, femeia doctor cu cei mai multi pacienti, femeia de afaceri cu cea mai mare cifra de afaceri. Vor mai primi premii femeia profesor cu cei mai multi elevi, femeia educator cu cei mai multi ani de activitate.