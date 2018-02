Femeia de etnie turcă în Islam, tema simpozionului organizat de UDTR

Uniunea Democrată Turcă din România a organizat, recent, simpozionul „Femeia de etnie turcă în Islam“, la Constanța.Tema aleasă de comisia de religie în acest an a fost: „Rolul femeii musulmane în educația copilului”. Au vorbit pe această temă: muftiul Cultului Musulman din România, Murat Iusuf, directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanța, Ramazan Yilmaz, imamul Yasin Yildiz (Diyanet,Turcia), inspectorul de specialitate din cadrul ISJ Constanța, prof. Icbal Anefi, președinta Comisiei de cultură, Serin Turkoglu și prof. Emin Emel.În discursul său, muftiul Cultului Musulman din România, Murat Iusuf, s-a referit la cele două elemente identitare fără de care o comunitate etnică nu poate supraviețui, limba maternă și religia. Acestea se învață în familie și rolul principal îi revine mamei care oferă educație copilului în primii ani de viață.„Religia noastră oferă o poziție specială femeii. Profetul Muhammed a zis că raiul este sub picioarele mamelor noastre, iar dacă noi ne dorim să ajungem în rai trebuie să nu ne rănim mamele niciodată”, a declarat muftiul Cultului Musulman din România, Murat Iusuf, referindu-se la statutul pe care îl are femeia în religia islamică.Consulul General al Republicii Turcia la Constanța, Uygar Mustafa Sertel, a apreciat tema simpozionului și faptul că UDTR organizează acțiuni de interes pentru comunitate.„Apreciez că femeile din comunitatea turcă sunt implicate atât în viața de familie, cât și în activitățile uniunii de promovare a valorilor identitare. Atât femeile din România, cât și cele din Turcia, au un rol important în viața de familie, în educația copilului, dar acordă importanță și vieții profesionale. Un exemplu în acest sens este profesoara Emin Emel, mamă, poetă și cadru didactic universitar”, a spus consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Uygar Mustafa Sertel.Simpozionul s-a desfășurat în prezența președintelui UDTR, ing. Fedbi Osman, și a președintei Comisiei de femei, Amet Melec.Evenimentul a fost organizat de Comisia de religie a UDTR și a fost coordonat de vicepreședinta comisiei, prof. Firdes Musledin.