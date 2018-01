Felix Stroe, mesaj de susținere pentru Mihai Tudose

Ştire online publicată Sâmbătă, 13 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD Constanța, Felix Stroe, a transmis un mesaj de susținere pentru Mihai Tudose, sâmbătă, în condițiile în care, potrivit informațiilor Digi24, a fost convocat de urgență Comitetul Executiv Național al partidului pentru a tranșa conflictul dintre Liviu Dragnea și premier.„Ar fi bine ca la CExN-ul următor să purtăm o discuție serioasă despre cum putem democratiza puterea de decizie în partid și despre cum putem face ca actuala guvernare să performeze.E necesar ca din Guvern să facă parte cei mai pregătiți oameni pe care îi are partidul. Îmi doresc ca de această dată organizațiile locale să fie mai implicate, pentru că nu e normal să decidă doar o mână de oameni.Partidul suntem noi, toți cei care am muncit pentru a câștiga încrederea românilor. Premierul are responsabilitatea actului de guvernare dar trebuie sa aibă și decizia”, a transmis Felix Stroe, președinte al organizației PSD Constanța, într-un comunicat.