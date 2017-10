FD şi PRM s-au spălat pe mâni de oamenii lor de dragul PSD

La Mangalia

FD și PRM s-au spălat pe mâni de oamenii lor de dragul PSD

Ședința de constituire a consiliului local Mangalia nu a fost lipsită de surprize. Corneliu Grama de la Forța Democrată și Eugen Pricopie de la PRM s-au trezit în afara listei de consilieri, în locul lor urmând alți repre-zentanți ai partidelor. Cel puțin așa au dedus cei doi aflând, în dimineața zilei de sâmbătă, că în locul lor, partidele au validat alți membri pentru fotoliile de consilieri ce le reveneau. Corneliu Grama ne-a declarat că liderii județeni de la FD l-au înștiințat sâmbătă dimineață, cu doar o oră înainte de ședința de constituire a consiliului local, că a fost exclus din partid. Atât Grama, cât și Pricopie sunt de părere că îndepărtarea lor se datorează faptului că ei ar fi putut fi niște consilieri incomozi și nu s-ar fi alăturat alianței care se formase deja la nivelul consiliului nou ales. Grama acuză formarea unei alianțe PSD - PNL care stă atât în spatele excluderii sale, dar care mai ales este pusă deasupra intereselor cetățeanului. Potrivit propriilor declarații, Grama a aflat neoficial că i s-ar reproșa o oarecare apropiere de fostul primar Zanfir Iorguș. „Încă o dată s-a demonstrat că interesele cetățeanului sunt călcate în picioare. Interesele economice și de grup sunt peste interesele cetățeanului. În spatele acestor interese e alianța care s-a format - PSD cu PNL. Sunt dezamăgit de acești oameni, sunt dezamăgit de munca pe care am depus-o timp de o lună de zile. Cu o lună înainte de alegeri în Mangalia nu se auzise de Forța Democrată. Oamenii aceia nu au venit pe un vot politic să ne voteze pe noi, ci au venit pentru că ne cunosc. Le-am înșelat încrederea. Cu o lună de zile înainte de începerea campaniei, nici sediu nu am avut și într-o lună am construit un partid. Și-au bătut joc de cei peste 1000 de oameni care ne-au votat pe noi”, a declarat Grama, prezent în sală la ședința de constituire. Odată cu Grama a mai fost exclus din partid și ocupantul celui de-al doilea loc eligibil de consilier ce îi revenea FD, Victor Bădică. Și toate pentru că, așa cum a declarat Grama, trebuia să se ajungă la anumite persoane și trebuia să fie îndepărtați oamenii incomozi care ar fi putut face opoziție în consiliul local. „Lucrătură” în stil PRM Și reprezentantul PRM se pare că a avut aceeași soartă, din moment ce partidul nu l-a mai delegat pe el, primul pe listele de consi-lieri, să îl reprezinte în alegeri. Eugen Pricopie a candidat la Primăria Mangalia și a reușit să ducă partidul peste pragul de 5 procente astfel încât să prindă un loc în administrația locală. De altfel, în campania electorală, liderii peremiști se arătau foarte încrezători și mulțumiți de candidatul lor. Pricopie a fost însă înlocuit de cel de-al doilea de pe liste, Ion Anghel, fără a i se comunica nimic oficial de la partid. Pricopie a declarat că va face contestație, susținând că ședința de sâmbătă a fost ilegală. Pricopie a catalogat situația de sâmbătă ca fiind o „lucrătură” din interiorul partidului.