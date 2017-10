Fata Morgana! Constanţa rămâne fără Şosea de Coastă

Fata Morgana! Constanța rămâne fără Șosea de Coastă

Reprezentanții Primăriei Constanța au în lucru mai multe proiecte ce vizează modernizarea municipiului, uneledintre acestea fiind finanțate din fonduri europene. Chiar și așa, primarul interimar Decebal Făgădău a anunțat, ieri, la sfârșitul ședinței Consiliului Local Municipal, că trei proiecte pentru care Primăria Constanța accesase fonduri europene nu se vor mai realiza pe acest exercițiu financiar.Este vorba despre proiectele Șoseaua de Coastă, Parcul Arheologic și Centrul Fair Play. Edilul a anunțat că cele trei contracte vor fi anulate. El a explicat că s-a întârziat foarte mult cu procedurile de licitație și nu ar mai fi fost timp pentru realizarea proiectelor până la data de 31 decembrie 2015, termenul limită până la care Comisia Europeană face deconturile.„Proiectele rămân însă, viabile și, la anul, când se vor deschide noile linii de finanțare europeană, municipalitatea le va depune din nou, cu speranța obținerii banilor pentru implementare”, a spus Decebal Făgădău.Așa se face că unul dintre cele mai vechi proiecte ale municipalității, menit să ducă la dezvoltarea zonei centrale, dar și să descongestioneze traficul prin oraș, cel care viza Șoseaua de Coastă, trece la „capitolul speranțe”.În urmă cu un an, Primăria Constanța a reușit să acceseze finanțare europeană de 32,3 milioane de lei pentru construcția a 2,6 kilometri din Șoseaua de Coastă și toată lumea era optimistă. Ulterior, experții în achiziții ai primăriei au desemnat firma câștigătoare a contractului de lucrări și a stabilit că cea care se încadrează în toate limitele impuse este „Tecte” din Cluj Napoca. Cu toate acestea, lucrarea nu ar fi fost finalizată până la sfârșitul acestui an, ceea ce presupunea ca Primăria Constanța să scoată bani din propria vistierie în locul banilor europeni.Primul tronson al șoselei de coastă pornea de la Amiralitate Comandamentul Flotei și până în Portul Turistic Tomis, pe actuala infrastructură rutieră. În dreptul plajei Modern, cele două sensuri de mers se despărțeau pentru a ocoli un teren proprietate privată pe care se află, în prezent, mai multe construcții, apoi șoseaua ar fi continuat la nivelul plajei până în dreptul străzii Mihai Eminescu, unde ar fi fost amenajat un sens giratoriu, la Casa Căsătoriilor. De aici, ar fi urcat în serpentine până pe strada Mihai Eminescu, de unde s-ar fi făcut legătura cu strada Mircea cel Bătrân. Întreaga șosea de coastă urma să aibă 11 kilometri și se termina la Pescărie, în dreptul hotelului Malibu.Căminul de vârstnici și Parcul Arheologic, doar pe hârtie Un alt proiect este cel referitor la noul cămin pentru persoanele vârstnice ce urma să fie amenajat în Constanța. Mai exact, el ar fi trebuit să funcționeze în fosta creșă situată pe Aleea Topolog, din zona „Groapă”.„Acolo a funcționat ani de zile o creșă pentru cei mici, iar clădirea nu mai este utilizată de ani de zile. Dată fiind cererea mare existentă pentru persoanele vârstnice pentru un loc în căminul deja existent de pe strada Unirii, ne-am gândit ca în fosta creșă de pe strada Topolog să modernizăm un nou loc pentru bătrâni. Noul cămin pentru vârstnici vizează o investiție de 10 milioane de lei și va purta denumirea de Centrul Fair Play”, spunea, plin de speranță, Decebal Făgădău, în luna aprilie, atunci când a anunțat public proiectul.Iată, însă, că timpul a trecut și planul a căzut. Fosta creșă are un regim de înălțime P+1 și se dorea supraetajarea sa cu un nivel, dar și construirea unui nou corp cu două etaje. Astfel, persoanele de vârsta a treia ar fi avut la dispoziție 78 de locuri în noul cămin. Valoarea totală a proiectului era de 10 milioane de lei, iar conform graficului, ar fi trebuit finalizată până la sfârșitul anului 2015.Și, în fine, ultimul proiect „căzut la datorie” vizează Parcul Arheologic situat în centrul orașului Constanța. El urma să fie reabilitat și reamenajat din fonduri europene. Conform pla-nului, vestigiile istorice aflate în zonă urmau să fie puse în evidență, dar, în același timp, oaza verde să fi devenit locul preferat de constăn-țeni după ce ar fi fost amenajate locuri de joacă pentru cei mici, dar și pentru cei care preferă mișcarea în aer liber. Totodată, prin acest proiect grandios, spațiul verde ar fi fost îmbogățit, urmând să fie plantați 300 de arbori înalți, 218 arbuști și 22.245 metri de gard viu.